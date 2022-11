VÍDEO: Seguidors de Bolsonaro demanen als extraterrestres que salvin el Brasil de Lula

Concentració per contactar amb els extraterrestres - TWITTER

Els seguidors de Jair Bolsonaro no estan portant gaire bé que el seu líder hagi perdut les eleccions i, veient que no hi ha sortides terrenals per evitar que Lula da Silva sigui el president del Brasil , han decidit demanar ajuda més enllà de les fronteres terrestres.

Amb mòbils als seus caps per fer llums cap al cel, diversos seguidors de Bolsonaro s'han concentrat a la ciutat de Porto Alegre per comunicar-se amb els extraterrestres, segons ha informat el Diario Centro do Mundo.

A continuació, podeu veure les imatges: