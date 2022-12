Una aranya verinosa es fica a l'orella d'una dona mentre dormia

Aranya reclusa @ep

Susie Torres, de Kansas a Missouri (Estats Units), va suportar el pitjor malson que pot tenir n aracnofòbic quan una aranya verinosa es va ficar dins de la seva orella mentre dormia profundament. Quan Torres va anar al metge després d'escoltar un "so sibilant" que no remetia, el doctor va trobar una aranya reclusa vivint dins de la seva oïda.

L'aranya verinosa es diu així a causa de la seva tendència a ficar-se en espais petits. Torres va dir a KSHB-TV a Kansas City el que va passar quan una infermera va mirar dins la seva oïda. "Va sortir corrent i va dir: 'Buscaré un parell de persones més" . "Després va dir: 'Crec que hi tens un insecte'", relata l'afectada.

Els metges li van dir que és probable que l'aranya es colés a l'orella de Torres mentre dormia i, afortunadament, la criatura verinosa no la va mossegar.

Quan li van treure la reclusa marró de l'orella, Torres estava bé, però d'ara endavant no s'arriscarà, va dir. Des de l'incident, ha estat dormint amb boles de cotó a les orelles per evitar un altre contratemps. "Estic força terroritzada per les aranyes", admet Torres.

Si bé la seva mossegada no és fatal, la reclusa marró pot causar danys severs als teixits, segons l'Administració de Salut i Seguretat Ocupacional.

El verí conté una toxina que pot matar la pell, de vegades deixant una ferida oberta de la mida d'una mà humana.