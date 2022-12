Comiat per ballar a TikTok estant de baixa per lumbàlgia|@EP

Resulta pertinent en aquest cas dir allò que les xarxes socials les carrega el diable. I si no, que ho preguntin a una dona que va penjar a Tik Tok vídeos d'ella ballant, mentre se suposa que estava de baixa per lumbàlgia. El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha avalat com a procedent el seu acomiadament del treball perquè considera com a prova concloent el contingut que l'empleada va pujar a internet, la difusió del qual és pública. Potser va pensar que ningú a la seva empresa veuria els seus enregistraments. Error.

Els fets es remunten al 14 de setembre del 2021. Va ser llavors quan l'empresa Semark AC Group SA va notificar l'acomiadament a la treballadora, amb 15 anys d'antiguitat. La dona acumulava gairebé nou mesos de baixa, que anava renovant periòdicament amb comunicats mèdics que reconeixien la seva incapacitat temporal. Però tot va acabar el dia en què la cap de zona va informar recursos humans dels vídeos que l'empleada estava penjant al seu perfil personal de TikTok. La resposta va ser immediata.

«S'ha pogut constatar que, des de la data de baixa, i fins al 10 de setembre, ha realitzat multitud de publicacions a manera de vídeos amb aquest perfil. En aquests, balla, es mou i actua d'una manera que és incompatible amb la lesió diagnosticada el gener de 2021. El que estava diagnosticat com un procés curt quant a la curació, s'ha convertit en una exposició viral de vídeos, que demostren el frau al sistema de prestacions, i una falta de respecte a l'empresa i als seus companys», diu la carta d'acomiadament que es recull a la sentència.

No sempre les publicacions que es comparteixen a internet són acceptades com a prova pels jutges en els casos d'acomiadament. En aquesta ocasió sí que ho han estat. Els magistrats de l'alt tribunal han decidit desestimar el recurs interposat per la treballadora perquè considera que la decisió de l'empresa està degudament argumentada i documentada.