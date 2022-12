Steve Aoki i altres artistes, convidats a un viatge a la Lluna

Foto: Europa Press

Un grup de vuit artistes, inclòs el dj Steve Aoki, ha estat elegit per unir-se al multimilionari japonès Yusaku Maezawa al primer vol privat de SpaceX al voltant de la lluna.

L'equip va ser anunciat en un vídeo publicat en línia aquest divendres per Maezawa, de 47 anys, que va dir l'any passat que volia incloure "persones de tota mena d'orígens". El vol, anunciat inicialment per al 2023, està previst al coet Starship, que es retarda i encara no ha aconseguit un vol orbital a la Terra.

Amb Aoki, dels EUA, les vuit persones escollides van ser Tim Dodd, un youtuber nord-americà; l'artista txec Yemi AD; Rhiannon Adam, fotògrafa irlandesa; el fotògraf britànic Karim Iliya; el cineasta nord-americà Brendan Hall; l'actor indi Dev Joshi, i el músic de K-pop TOP de Corea del Sud, ha informat Bloomberg.

Amb una fortuna estimada de 2.800 milions a l'Índex de multimilionaris de Bloomberg, Maezawa, fundador del portal de moda en línia Zozo Inc, ja ha estat a l'espai, volant a l'Estació Espacial Internacional en un coet rus Soiuz el desembre passat.