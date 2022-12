Rebenta l'AquaDom, l'aquari cilíndric més gran del món

Fotografia de l'abans i el després de l'aquari @C_Bohnen



L'aquari més gran del món, de 16 metres d'alçada i 11,5 metres de diàmetre, ha rebentat per causes que encara no se saben. Es tracta de l' AquaDom , una construcció gegantina ubicada a Berlín . Més d' un milió de litres d'aigua i els 1.500 peixos de 100 espècies diferents que hi habitaven, han acabat als carrers de la ciutat.

Segons explica el diari alemany Bild , la possible causa de l'accident hauria estat la fatiga de materials de l'aquari.

Fotografia de l'hotel afectat @Metro Times

L' AquaDom es trobava dins de l' hotel Radisson Collection de Berlín . Amb l?explosió de l?aquari, l?interior de l?edifici ha quedat pràcticament destruït. El torrent generat s'ha endut personal i clients que es trobaven al voltant del cilindre, deixant dues persones amb ferides lleus per diversos talls amb els vidres. Després de l'accident, les 400 persones que eren a l'interior van ser evacuades immediatament.

Les xarxes ja s?han fet ressò dels fets i sorprenen les imatges de l?interior del recinte.

L'aigua de l'aquari va acabar filtrada per dins de l'edifici i pel carrer més proper, on es poden veure centenars de peixos morts .

La façana de l'edifici s'ha desprès i el seu interior ha quedat completament destrossat . La força de l'aigua era tan gran que va arrossegar molts objectes cap a l'exterior. Els fets van succeir divendres a les 5.45 hores .

L'aquari ja va estar en manteniment i es va reobrir el 2020 després de més de dos anys de renovació.