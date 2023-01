Captura del vídeo / Twitter @ViralizandoAndo

Saber conduir és un art, i el fet de tenir el carnet no n'és sinònim moltes vegades, per desgràcia. Lamentablement, aquest n'és un clar exemple. El conductor del camió es col·loca primer al carril de la dreta, però cada vegada que algú intenta avançar-lo per l'esquerra, travessa el carril de manera temerària per impedir-ho. D'aquesta manera es crea una cua completament innecessària.

Al segon tall, la situació és encara pitjor, ja que ocupa el carril esquerre i, quan un conductor intenta avançar-lo per la dreta, travessa completament els dos carrils per impedir-ho. Tot i això, el karma actua en contra, ja que el propi pes i inercia del vehicle provoca que s'acabi bolcant.

No siguin com aquest conductor, si us plau: