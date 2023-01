Un ós es fa més de 400 selfies amb una cambra del bosc

Selfie de l'ós / Twitter @boulderosmp

Els guardaboscos van trobar més de 400 selfies realitzats per un ós que va descobrir una càmera. Aquest dispositiu es feia servir per monitoritzar la vida silvestre de Boulder, Estats Units.

"De les 580 fotos capturades, unes 400 eren selfies d'óssos", comenta l'organització en un tweet.

L' ós es va fotografiar en una gran varietat de posis, des de mirant directament a la càmera fins a mostrar el seu perfil i traient la llengua.

"Les càmeres de detecció de moviment ens brinden una oportunitat única per aprendre més sobre com les espècies locals usen el paisatge que ens envolta mentre minimitzem la nostra presència en hàbitats sensibles", va dir Will Keeley, ecòleg sènior de vida silvestre d'OSMP, en una publicació de bloc .