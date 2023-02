Una dona nega haver estat maltractada a TikTok: "Només m'ha donat dues pallisses"

Moment en què li van clavar una bufetada / TikTok

Fa uns dies, es va fer viral un vídeo en què una noia rebia una bufetada per part de la seva parella mentre feia un directe a TikTok. Tot i això, ha negat ser maltractada, tot i que el seu xicot "només li havia donat dues pallisses".

La dona ha defensat la seva parella en el directe i li va mostrar el seu suport acompanyant-lo al judici ràpid que se li va fer als Jutjats de Sòria, on no es va poder dictar sentència en no conformar-se l'acusat amb la petició de la Fiscalia, que reclamava per a ell un any de presó.

En el directe, la dona ha insistit que mai ha rebut "maltractament físic o psicològic d'ell", només ha rebut "dues pallisses".