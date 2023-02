Cirurgia / Pixabay

Un narcotraficant tailandès es va operar la cara per esquivar les autoritats. Saharat Sawangjaeng, de 25 anys, es va sotmetre a nombroses cirurgies facials per semblar un "home coreà maco" i evadir que la policia l'aturessin, tal com van informar els policies locals després de ser detingut a Bangkok.

Les autoritats van explicar que Sawangjaeng va arribar a canviar el seu nom a Seong Jimin, per semblar més coreà. El van buscar durant més de tres mesos, quan ja "no quedava res de la cara original", segons va dir la policia.

Els policies van arribar a Sawangjaeng rastrejant el flux d'èxtasi fins als venedors i compradors a la capital tailandesa. Quan el van arrestar, va explicar que la majoria de drogues provenien dels Països Baixos i que no coneixia la identitat de les altres persones que van formar part de la seva operació de trànsit.

A més, va admetre haver usat criptomonedes per comprar MDMA a través de la dark web. L'acusat va ser arrestat almenys tres vegades abans de la més recent. En una va ser detingut per agressió i la policia va recuperar de la seva possessió unes 300 pastilles d'èxtasi i més de 2 kg d'estupefaents líquids. El cap de policia va afegir: "És un narcotraficant que importa MDMA d'Europa amb només 25 anys".