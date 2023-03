Una dona amenaça un treballador amb llençar-li un got d'àcid...però en realitat portava sidra!

Got de sidra / Freepik

Una dona èbria va ser confrontada per guàrdies de seguretat en una botiga després que la van enxampar intentant robar a Farm Foods a Blyth, Northumberland, el 29 de setembre de l'any passat. En lloc d'abandonar el lloc pacíficament, Gemma Hall, de 32 anys, va aixecar un flascó de "líquid groc" i va amenaçar de llançar-los un got de sidra, afirmant que era àcid.

Tot i que el personal de la botiga es va sentir amenaçat pel seu comportament, ella va aconseguir escapar impunement. A més, abans de l'amenaça, Hall va intentar emportar-se un detergent per a roba de 15 lliures sense pagar.

Durant una audiència aquesta setmana al Tribunal de Magistrats del Sud-est de Northumberland, l'advocat defensor Paul Kennedy va declarar que el líquid que contenia el got era en realitat sidra. Tot i això, Gemma Hall va continuar robant alcohol de diverses botigues, els dies següents.

Hall prèviament havia confessat quatre càrrecs de robatori en una botiga i un d'agressió comuna al mateix tribunal a principis d'aquest any, i s'havia ajornat el cas per rebre sentència. Tot i això, Hall no es va presentar en el següent judici, i va continuar cometent delictes en robar en altres botigues mentre tenia una ordre d'arrest en contra. Quan finalment va comparèixer sota custòdia a la banqueta dels acusats aquesta setmana, es va declarar culpable de dos delictes de robatori més en botigues.

Gemma Hall va ser condemnada a 14 setmanes de presó, però la sentència va ser suspesa durant 12 mesos. També se li va ordenar pagar un total de 300,97 GBP en compensació a les botigues afectades pel seu comportament delictiu.

Durant l'audiència, el Sr. Kennedy va declarar davant la cort que l'ofensa de Hall estava relacionada amb el problema amb l'alcohol. Va afegir que, encara que de vegades hi havia períodes en què ella estava lliure de delictes i no bevia, quan experimentava pressió, tornava a caure en el consum d'alcohol. Kennedy va assegurar que Hall estava motivada per rebre tractament i ser rehabilitada.