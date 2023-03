Demanden un donant d'esperma als Països Baixos a qui se li atribueixen 550 fills

Foto: Insider

Un donant d'esperma dels Països Baixos al qual se li atribueixen més de 550 fills a 13 clíniques neerlandeses i d'altres països, entre ells Espanya , ha estat demandat per una de les mares d'aquests nens i la Fundació Donorkind.

En concret, la demanda reclama que es prohibeixi a aquest home continuar donant esperma. Segons les lleis neerlandeses, un donant pot participar en la gestació d'un màxim de 25 fills o 12 famílies per evitar l'endogàmia, incest i problemes psicològics dels nens.

La mare denunciant, de nom Eva, assegura que va triar aquest home en una plataforma de trobades perquè li havia promès que havia concebut un màxim de 25 fills. "Si hagués sabut que ja havia engendrat més de 100 fills, mai no hauria triat aquest donant. Quan penso en les conseqüències que això podria tenir per al meu fill, se'm regiren els budells i m'entra la incertesa sobre el seu futur: quants fills més n'hi haurà?En converses amb el donant, moltes mares li han indicat que ho hauria de deixar, però res ajuda. Acudir als tribunals és l'única opció per protegir el meu fill", ha comentat Eva. D'acord amb la denúncia, aquest home utilitza plataformes de trobades i xarxes socials per acostar-se a pares que desitgen un donant per a inseminació. "En fer-ho, menteix sobre el nombre de fills que ha concebut", asseguren els denunciants.

A més, adverteixen que aquest home "ha indicat en diverses converses amb les mares que no vol deixar d´actuar i recentment s´ha posat en contacte amb nous pares".

Per això, també reclamen que se li prohibeixi adreçar-se a cap nova persona que vulgui tenir un fill i que escrigui a les clíniques demanant-los que destrueixin el seu semen emmagatzemat. Tot i així, tant la mare com la fundació denunciants estan oberts a que se li permeti donar per a mares que ja tinguin almenys un fill seu, perquè "podin tenir fills genèticament emparentats en la mesura del possible".

Per part seva, la Fundació Donorkind ha assegurat que ha presentat aquesta demanda per "protegir els interessos dels fills actuals del donant".

"Creiem que és important que la gent s'adoni que es converteix en família d'una determinada manera a través de la concepció d'un donant. Això inclou que tant els pares com els donants tinguin en compte els interessos i els drets dels fills de donants. Per desgràcia, aquest no és el cas d'aquest home de cap manera, cosa que significa que com a fundació hem de defensar els interessos dels nens donants que no poden fer-ho per si mateixos", han esgrimit.

Segons l'advocat de la fundació, Mark de Hek, el donant està actuant de forma il·legal: “Aquesta conducta és perillosa per al benestar mental i la salut dels nens donants. En donar preferència al seu desig de reproduir-se, el donant actua il·legalment. A més, incompleix els acords amb les clíniques i amb els pares, ja que van confiar en el seu compromís de concebre un màxim de 25 fills”.