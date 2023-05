Una dona de Galícia "ressuscita" després que els sanitaris certifiquessin la seva mort

Metges / Arxiu

María Berta Rodríguez , una dona de 77 anys, ha "ressuscitat" a Galícia després que el personal sanitari certifiqués la seva mort.

El seu fill, Kiko García, va explicar a La Voz de Galicia que la dona estava esmorzant a la cuina quan va començar a "suar ia posar-se blanca", i van avisar la teleassistència. Quan va arribar el personal sanitari, la mare ja no reaccionava i la doctora els va avisar que podia morir. A l'hora de prendre-li la tensió i mirar-li les constants, es van adonar que no hi havia senyals de vida.

Els sanitaris en van certificar la mort i el fill va decidir que era moment de posar-se en contacte amb la funerària. Tot i això, mentre era al dormitori plorant la seva mort, es va obrar el miracle: "Va començar a moure's i ens vam quedar tots acollonits, no donàvem crèdit. Al principi, no feia res, però a poc a poc va anar començant a respirar ia reaccionar, i de camí a l'hospital ja va començar a parlar ia dir-ne el nom".

El que li va passar és que havia patit un síncop que gairebé la mata. Afortunadament, tot va quedar en un ensurt.