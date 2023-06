L'enginyós truc d'una parella perquè el seu bebè prengui el biberó

El teu bebè no vol prendre el biberó? Una parella de londinencs podria haver descobert la forma perquè això no passi més.

I és que el nadó de l'Helen Briggs i el Chet Johnson, que té 5 mesos, no volia menjar si no era amb la seva mare... però la família, de 5 persones (el nadó té 2 germans) feia que moltes vegades Helen no fos qui li donés de menjar.

Estirant d'enginy i imaginació, però alhora amb una fórmula senzilla, van trobar la solució: una foto de Helen col·locada estratègicament front a la cara de Chet.

I funciona a les mil meravelles, ja que el bebè no dubta ni un segon a alimentar-se amb entusiasme prenent el contingut del biberó.

El vídeo s'ha tornat viral, ja que fins i tot el gos que viu amb la família presta atenció a l'escena, pujat al sofà on Chet, en una escena tendra, dóna menjar al nadó.