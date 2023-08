Un científic cau per un penya-segat i mor perquè una aplicació de senderisme el va portar cap al precipici

Un científic rus condecorat va caure tràgicament per un penya-segat de més de 150 metres i va morir després que una aplicació de senderisme suposadament el portés a la vora d'un penya-segat a Alemanya.

Parc Nacional dels Alps Berchtesgadener. Wikipedia

L'estranya caiguda es va produir el 12 d'agost, mentre l'home, el Dr. Dmitry Fedyanin, de 34 anys, natural de Rússia però resident a Renània del Nord-Westfàlia, estava caminant al pintoresc Parc Nacional dels Alps Berchtesgadener, conegut per les seves impressionants vistes i becs.

L'home, que suposadament viatjava només en aquell moment, estava usant una aplicació de navegació per baixar fins a Gotzenalm a prop del llac Koenigssee, però va ser dirigit per una ruta sense camins, informa The Sun.

La tragèdia es va produir després que l'alpinista perdés l'equilibri en un sortint rocós i caigués fatalment més de 150 metres.

"Els nostres investigadors suposen que l'home es va relliscar a la zona rocosa amb alguna planta", va informar en un comunicat el portaveu de la policia d'Alta Baviera, Maximilian Maier. “Després va lliscar cap avall almenys 150 metres”, va afegir.

La desaparició de Fedyanin va sortir a la llum després que el propietari del seu allotjament a Gotzenalm notés que el seu llit no estava en ús i informés la policia, va informar BR24.

Això va portar el grup de treball alpí i el servei de rescat de muntanya a enviar un grup de cerca per localitzar l'investigador desaparegut.

Un helicòpter finalment va albirar el cos de Fedyanin al peu del bec Hoher Laafeld, i després els paramèdics van determinar que havia mort a causa de les ferides al cap patides durant la caiguda.

"Es pot descartar la participació de qualsevol altra persona", va declarar Maximilian Maier.