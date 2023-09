Així és la vida de l'home amb el penis més gran del món: 48 centímetres de membre lligats a la cama

Roberto Esquivel

Roberto Esquivel Cabrera conviu amb una autèntica maledicció, ja que té el penis més gran del món, amb una sorprenent longitud de 48 centímetres i un pes de 900 grams. Aquest home mexicà de 56 anys és conegut com 'El Centauro'. En algun moment, ell va somiar convertir-se en una estrella de la indústria pornogràfica, però el seu extraordinari atribut li ha portat innombrables problemes físics.

Tot i superar en grandària l'actor Jonah Falcon, que ostenta el títol del rècord Guinness amb 35 centímetres, a Esquivel Cabrera no se'l reconeix oficialment pel fet que ha declarat la seva condició com una persona amb discapacitat.

Aquesta condició no és fútil, ja que no pot treballar ni caminar amb normalitat i depèn d'ajudes socials de l'Estat. A més, pateix constants dolors i recurrents infeccions urinàries. La impossibilitat de dormir de cap per avall l'obliga a lligar el seu membre a la cama per trobar comoditat.



"No he tingut mai nòvia, ni parella ni res d'això xingao, ni un petonet m'han donat. M'agraden les dones, però mai en vaig tenir una, ni de xavell, menys ara amb això", recollia 'La República'.

Aquest particular cas va atreure la curiositat de la cadena 'Bacroft TV', la qual va optar per fer una investigació exhaustiva per determinar si la mida era genuïnament natural. Els periodistes van consultar un metge especialitzat, que va examinar l'òrgan a través d'una tomografia computaritzada.

El veredicte final va revelar que la longitud real del penis era de 18 centímetres, mentre que l'excés es devia únicament al prepuci i la pell inflamada.

Segons les troballes dels investigadors, sembla que Roberto Esquivel hauria utilitzat pesos a la seva àrea genital quan era més jove en un intent d'augmentar-ne la mida, però l'home ha negat aquesta afirmació.