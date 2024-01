Un home es queda tancat al bany d'un avió durant tot el vol: "No podem obrir la porta"

SpiceJet / Wikipedia

Un home va quedar atrapat dins del bany de l'avió durant tot el vol de dimarts passat. L'home de 37 anys viatjava a bord d'un vol de SpiceJet , que anava de Mumbai a Bengaluru (Índia) quan es va disposar a anar al bany, poc després de l'enlairament.

El problema va ser que no va poder obrir la porta en sortir, a causa d'un "mal funcionament al pany" i es va quedar a l'interior del cubicle durant tot el viatge, que va durar gairebé dues hores, ja que no va poder ser rescatat fins que el avió va aterrar.

Després de descobrir que estava atrapat a l'interior del bany, la tripulació de cabina va intentar obrir la porta des de fora, però no va poder. Segons els informes, el personal de l'aerolínia li va passar una nota per sota de la porta que deia: "Senyor, hem fet tot el possible per obrir la porta, però no la podem obrir".

"Que no s'estengui el pànic, aterrarem en uns minuts, així que tanqui la tapa del vàter, assegui's en ell i assegureu-vos. Tan aviat com s'obri la porta principal, vindrà l'enginyer. No entri en pànic", van afegir a la nota.

Els tècnics van arribar després que l'avió aterrés i el van poder treure, però l'incident va deixar l'home en estat de xoc. "Durant l'aterratge, vaig ser llançat i vaig patir diverses ferides. Van passar 20 minuts fins que algú va començar a forçar la porta", descrivia.

SpiceJet va dir que es va disculpar amb el passatger i que se li emetrà un reemborsament complet.