Una noia afirma que és la filla de Pelé i sol·licita que exhumin el seu cos per comprovar-ho

Peleu en una imatge d'arxiu

Una dona que proclama ser la 'filla secreta' del mític exfutbolista, 'O Rei' Pelé , ha exigit l'exhumació del cos per demostrar que el brasiler és el seu pare. Maria do Socorro Azevedo , de 60 anys, li ho ha demanat a l'advocat en un cas que ja fa cinc anys que està vigent, ja que va ser l'any en què va presentar la primera demanda de paternitat.

Segons les últimes informacions que han transcendit als mitjans, les proves inicials que es van fer van donar resultats negatius, però una prova d'ADN posterior va especificar que hi havia "altes possibilitats" d'un vincle sanguini amb el davanter brasiler.

Per tant, do Socorro Azevedo afirma ara que "no té cap altra opció" que sol·licitar l'exhumació del cos de Pelé per "resoldre la situació".

L'exfutbolista va morir el 29 de desembre de 2022 als 82 anys a causa d'un càncer de còlon . Al seu testament, va reconèixer la possibilitat de tenir un altre fill i va arribar a acceptar el fet de fer-se una prova d'ADN, però va morir abans que se'l pogués fer.

Pelé es va casar tres vegades i oficialment té set fills, inclosa una fillastra. De fet, l'any passat es va saber que el futbolista feia deixar £13 milions una filla secreta al seu testament després de passar la seva vida negant ser el seu pare.

María do Socorro Azevedo va parlar per als mitjans brasilers i va negar que volgués els diners del seu presumpte pare. Pelé va deixar el 30% del seu patrimoni a la seva vídua, Marica Aoki, i un 60% més es dividirà entre els seus fills i el 10% els seus dos néts.