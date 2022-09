El president Juan Moreno Bonilla s'ha ficat en un fangar

Sempre m'havia semblat que l'ara president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla -Juanma per als amics- era un polític mesurat, amb criteri, sense grans estridències i amb poc afany de protagonisme. Aquestes qualitats, més el pacte amb Ciutadans i Vox el primer mandat, malgrat que les eleccions les va guanyar Susana Diaz, el van fer president del Govern andalús. Aquests quatre anys, còmodes amb Ciutadans i discret amb el partit d'Abascal, ho van anar consolidant com un polític consistent.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno



L'abril d'aquest any va convocar eleccions -anticipades- per celebrar-les el 19 de juny. El mal candidat dels socialistes, i la bona imatge de Moreno Bonilla -que hi va contribuir el vicepresident Juan Marín del partit taronja- van fer possible la majoria absoluta del PP, que deixava els socialistes fora del govern andalús després de 40 anys. Un triomf tan contundent no ho esperava ningú: guanyar sí, però no la majoria absoluta obtinguda.



Moreno Bonilla havia aconseguit el que no s'havia vist mai: consolidar-se com a figura nacional del PP, a més de ser l'altra cara de la moneda de la seva companya, Isabel Díaz Ayuso , que representava, fins ara, tot el contrari que ell: prudència, temprança i aconseguidor de pactes. Tots ja li donaven com el possible substitut de Feijoo si aquest acaba cremant-se. Però heus aquí que el prudent de Juanma s'ha deixat anar “la cabellera”, i ha dit que sí a l'estratègia marca des de Gènova de dinamitar el president del govern Pedro Sánchez , amb un material tan sensible i populista com la baixada d'impostos que ha anunciat no fa tantes hores en el transcurs de la intervenció en un Fòrum, a Sevilla.



Moreno Bonilla va anunciar -ja és efectiu- la baixada de l'impost de Patrimoni del qual es beneficiaran 5.000 empresaris, que deixaran de pagar-ho. També deflactar l'IRPF per atenuar l'impacte de la inflació, la supressió de l'impost de donacions i la supressió del cànon de l'aigua a partir del proper any. Amb totes aquestes mesures, la Junta deixarà d?ingressar 900 milions. El líder del PP andalús va presumir que aquesta serà la sisena rebaixa d?impostos que ha realitzat des que és el president dels andalusos.



Trencant aquesta imatge de persona prudent i conciliadora, va rematar la seva feina convidant els empresaris catalans -perquè no a la resta?- que se'n vagin a la seva a Andalusia. Ho va fer amb el següent argument: “A Catalunya hi ha impost de successions i donacions i hi ha impost de patrimoni i aquí no, ia més aquí no ens independitzarem mai perquè som orgullosa part d'Espanya”. Aquestes declaracions han provocat el rebuig del govern català i no s'ha fet esperar, lògic per altra banda, una resposta: han vingut a dir que deixin Catalunya en pau. Suposem que Alejandro Fernández, líder del PPC, s'ha d'estar prenent unes quantes til·les, encara que la disciplina de partit l'han d'assumir sense dir ni piu.



L?acte de l?home tranquil, Juanma, no és un fet aïllat, ni que hagi sorgit per generació espontània, sense malícia: és una estratègia de tot el partit per dinamitar l?inquilí actual de Moncloa. Ho fan quan el president espanyol era a Nova York, participant a la reunió de l'ONU i xuclant cambra dels mitjans amics que s'ha endut a la ciutat dels gratacels.



Com res no és casual, al cap de poques hores, el president de Múrcia sortia explicant que el seu govern també aplicarà rebaixes fiscals. Això vol dir que la següent en anunciar les rebaixes serà Galícia., no ho dubtin ni un instant.



La tensió entre els dos grans partits, PSOE i PP, anirà en augment en relació directa amb la proximitat de les eleccions municipals i algunes autonòmiques.



El president d'Andalusia, igual que fes al seu dia la presidenta madrilenya, s'ha ficat en un bon fangar populista, cosa que ningú no creia que arribaria fer-ho. Li sortirà bé?