“Si ningú ens ajuda, ens mataran davant del silenci del món”

El president de l'Iran, Ebrahim Raisi @ep

Iran torna a ser notícia aquests dies per la mort de Masha Amini , una jove de 22 anys que havia estat detinguda tres dies abans a Teheran per l'anomenada “policia de la moral pública”, pertanyent als cossos de seguretat nacional de l'Iran. La van acusar de no portar posat el vel de manera correcta. La notícia de la mort va provocar la indignació d?organitzacions i activistes que van demanar justícia i van organitzar manifestacions pels carrers. Les mateixes estan sent un desafiament sense precedent per al règim dels aiatol·làs.



La versió oficial donada sobre la mort d'Amini per fer callar les protestes ha estat que Mahsa Amini, “així com un cert nombre de persones, a causa de portar roba de forma inapropiada, va ser conduïda a una de les casernes generals de la policia”, però " es va desmaiar sobtadament quan estava amb altres persones en una sala de reunió ". Ningú no es va creure la versió oficial perquè són coneixedors de com se les gasta la policia del govern fonamentalista. L'autòpsia practicada a Amini ha revelat una fractura òssia, una hemorràgia i un edema cerebral, cosa que demostra, com tothom intuïa, que va morir per un fort cop al cap. Molts han acusat la “policia moral” de la mort de la jove, cosa que immediatament ha provocat una gran indignació popular.



Davant d'aquesta situació de protestes, internes i externes, al govern iranià no li ha quedat més remei que anunciar que s'obriria una investigació per aclarir els fets. Els dubtes sobre els resultats s'estenen entre les dones, atès la repressió que estan patint des de l'arribada al poder, ja fa 43 anys, de la República Islàmica.



Quan els clergues van aconseguir el poder van imposar, entre moltes altres normes, el vel obligatori I ja se sap que és impossible conciliar l'ultraautoritarisme de la República Islàmica amb els valors democràtics. Només s'han atrevit a manifestar-se els joves i sobretot les dones, algunes de les quals diuen que són mortes a la vida. Potser per això, la por no ha aconseguit paralitzar-les, per més que les amenacin.



El règim dels aiatol·les, servint-se d'una lectura interessada de l'Alcorà, considera les dones menors tota la vida: quan s'han “desprès” de la tutela paterna, arriba la del seu germà o el seu marit si estan casades. Això significa dependència absoluta d'un home durant tota la vida. Per això, moltes dones s'han revelat contra el sistema i demanen aperturisme al règim. En aquesta ocasió, no es manifesten soles, els homes s'han unit a les dones sortint amb elles al carrer, tallant-se els cabells i proferint crits contra el règim. Situacions com aquestes amb la violència que s'està exercint poden desembocar en això que es diu: “després de l'opressió ve la revolució”. Sinó que ho preguntin a la família de l'antic Sha de Pèrsia.



La situació s?està complicant cada dia més als carrers i l?actuació de la policia ha deixat fins ara 31 persones mortes, segons informa una ONG. Amb aquest panorama –Iran no està en el seu millor moment– alguns pronostiquen un enduriment del règim i el que això significa per a la ciutadania



Mentrestant, les dones iranianes a l'exili demanen ajuda internacional i manifesten que “ si ningú ens ajuda, ens mataran davant del silenci del món ”. Esperem que la migdiada o la distracció de moltes i molts no arribi massa tard-



A Espanya crida poderosament l'atenció que Unides Podem, amb lideratge de dones, tres -de moment- al govern i una d'elles, Irene Montero, ministra d'Igualtat, no hagi dit absolutament res, ni una paraula de solidaritat, ni una denúncia all règim de Teheran, Per què aquest silenci còmplice? Potser tingui alguna cosa a veure amb la possible vinculació econòmica al seu dia de Pablo Iglesias amb els aiatol·làs, que sembla que patrocinaven - a través de factures falses, més de cinc milions d'euros- el programa Fort Apache que produïa l'Associació Cultural Amb Mano Esquerra , una entitat sense ànim de lucre, el fundador del qual va ser el mateix Pablo Iglesias. L'associació podria haver-se dit tranquil·lament “l'egipci”, per l'entramat econòmic que alguns assenyalen com a finançament de Podem.



I és que determinat feminisme com el de Montero, Belarra i companyia té molt a veure amb els interessos i amb el clientelisme . Dit això, les feministes de convicció han d'alçar la veu per ajudar les dones iranianes que tan valentament estan sortint al carrer. Moltes estan pagant amb la vida per demanar llibertat, sortir de la tutela dels homes i d'un règim hipòcrita i sanguinari.