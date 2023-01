Per fi els socialistes modificaran la Llei Montero!

Irene Montero @ep

Diuen que els números canten , podríem afegir “i decanten” depenent cap on es produeixi la inclinació, el resultat pot induir a prendre una presa de decisió, o una altra. El president del govern, Pedro Sánchez , fa un temps que coneix dades que no li agraden gens: des que es va aprovar la Llei 'només si és si' , coneguda ja com Ley Montero , les xifres que es van coneixent diàriament són preocupants. Aquest dilluns, 45 violadors han vist rebaixades les seves penes i dues més ja són al carrer. Això vol dir que ja són 338 els violadors s'han beneficiat de la rebaixa de penes. Unes xifres més que alarmants que no deixen ningú indiferent. Només la responsable del desgavell i una bona part -no tota- d'Unidas Podemos segueixen defensant-la i ataquen els jutges “franquistes” per la seva mala interpretació,

La gent està preocupada pel que està passant amb aquest tema, així ho reflecteixen els resultats de les diferents enquestes que s'estan publicant i que no són gens positives per als socialistes. Els alcaldes i regidors palpen als carrers el sentir de la gent contra aquesta llei que tant està danyant la part socialista del govern . Davant aquest panorama, aquest dilluns, els socialistes han anunciat que registraran al Congrés de manera urgent una proposició de llei per intentar arreglar-ne els efectes, entre les mesures hi ha augmentar les penes als agressors sexuals i corregir el degoteig de revisions a la baixa.

La proposta dels socialistes es vol tirar endavant buscant el consens més gran possible, però seguirà endavant amb acord o no. Saben que per a aquest tema poden comptar amb els vots suficients per aprovar la reforma. Una part dels partits que conformen el partit morat són partidaris de les modificacions. Això sí, una vegada més els socialistes es trobaran de front amb Irene Montero , que no està disposada a rectificar i el xoc serà inevitable, però en aquesta ocasió amb més conseqüències. Pablo Iglesias pressiona trencar el pacte de govern sabent que al juny li toca presidir a Espanya la Comissió Europea i Pedro Sánchez desitja ser president l'últim semestre de l'any el final del qual de mandat coincideix amb les eleccions generals. Un rellançament internacional de Sánchez que li va molt bé. No obstant Pablo Iglesias vol amargar-los aquests mesos. Sí Unides Podem trenca, hauran d'assumir les conseqüències polítiques, que no són poques . Ho faran? Hi ha massa interessos per trencar la corda: estirar-la si, trencar-la no. Ciceró deia que “humà és errar; però només els estúpids perseveren a l'error”.

Els socialistes no estan disposats aquest any d'eleccions, en què es juguen molt, a deixar passar més sortides de to del duo de ministres Montero/Belarra que tant de mal estan infligint el Govern, fora i dins del país.