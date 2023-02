Pedro Sánchez dóna un cop a la taula

El president del Govern, Pedro Sánchez. Fitxer.

Després d'una setmana intensa de negociacions dels dos socis de govern amb data límit divendres passat per dir conjuntament la reforma de la polèmica la Llei de Llibertat Sexual , coneguda ja com a “ llei Montero ”, finalment el PSOE ha presentat, aquest dilluns, en solitari la seva proposta de modificació de la llei, com havia anunciat, per ampliar les penes als agressors sexuals. Cal no oblidar que amb la Llei Montero les rebaixes a aquests delinqüents sexuals -unes 400 actualment- han generat una gran alarma social que preocupa el partit de Pedro Sánchez : les feministes socialistes estan que trinen amb els seus “col·legues” d' Unidas Podemos - conegudes per Desunidas Podemos-. Les eleccions estan a tocar i el desgast que està tenint per aquest tema té un cost molt car que estan pagant. En privat es queixen que veuen perillar els càrrecs alguns presidents autonòmics, alcaldes i més d'un pes pesant.



El cop a la taula de Pedro Sánchez ha molestat les líders/líder del partit morat, que amenacen de frenar la reforma i muntar la Marimorena. És un pols que volen marcar-se, sense marxar del govern perquè són conscients que al “carrer fa molt fred”.

Tant Belarra i especialment Montero -és la seva llei estrella de legislatura- en el tema del consentiment s'han tancat en banda, no cedeixen, i l'utilitzen d'escut malgrat que els socialistes afirmen que aquest punt no es tocarà. La Ministra d'Igualtat que fa tan sols uns dies declarava que estava disposada a continuar negociant, ara resulta que entossudint-se en aquest tema es resisteix a cedir.



Segons la Ministra de Justícia Pilar Llop -es prodiga poc als mitjans de comunicació-, les propostes dels seus socis són poc solvents. El mal rotllo torna al govern bipartit - amb l'excepció de Yolanda Díaz, que ha fet mutis pel fòrum, encara que no està d'acord amb les companyes de coalició.



Amb la presentació de la proposta, què faran els socis externs del Govern, que encara no s?han pronunciat. Es negaran a votar-hi en contra? Com es diu “encara hi ha partit”, ia les esmenes – sempre queda una porta oberta- poden arribar a consensuar el suport, inclòs el d'Unidas Podemos.



Si la modificació va en la línia que han apuntat els autors, és fins i tot possible que el PP voti favorablement tot i que en públic els socialistes declaren que no estan negociant amb el Partit de Feijóo. Saben que estan en plena campanya electoral i aconseguir adeptes és molt important quan els vots estan tan dividits. Aquest no és un tema qualsevol, afecta directament les dones i ningú no vol deixar-les de banda. Els vots són molt importants. Deia l'escriptor, filòsof i periodista francès Nicolás de Chamfort que “a les grans coses els homes es mostren com els convé mostrar-se. A les petites com són”. Doncs això és el que passarà ara al Congrés on tindran lloc els debats a favor i en contra. Sense oblidar les declaracions als mitjans de comunicació perquè la ciutadania s'assabenti del que pensen, que no sol coincidir amb el que fan.