Pedro Sánchez descol·loca els partits i convoca eleccions

En una compareixença d'urgència, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que davant els resultats de les eleccions d'aquest diumenge ha decidit convocar eleccions generals per al 23 de juliol vinent, després d'haver mantingut un despatx amb el Rei en què li ha comunicat la decisió de convocar dilluns a aquest vespre un Consell de Ministres per dissoldre les Corts i procedir a continuació a la convocatòria d'eleccions generals.

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez @ep

Sánchez s'ha responsabilitzat en primera persona dels mals resultats i ha lamentat que alguns presidents de comunitats autònomes i alcaldesses hagin de ser desplaçats. Manifestava que moltes institucions seran governades per les noves majories del PP i VOX. I considera que, encara que les eleccions eren clau de municipals i autonòmiques, ell ha cregut rebre el missatge que va més enllà. Per això considera que el poble s'ha de pronunciar a través de les urnes.

La convocatòria d'eleccions ha agafat de sorpresa tots els grups polítics que avui tenien previst les seves respectives reunions de les executives per fer una valoració dels resultats. Alguns han suspès la reunió i altres, com el PP, l'han mantinguda per celebrar la victòria electoral i han aplaudit la convocatòria. Estan eufòrics.

S'esperava que Sánchez després dels resultats mouria fitxa en el sentit d'una remodelació del Govern, cosa que no ha passat, sinó que ha optat per un cop d'efecte amb l'avançament electoral. És una estratègia que molt pocs coneixien i que serveix també per apaivagar les pressions internes del seu partit i externes... La situació estava sent insostenible per al president i secretari general del PSOE.

El cop d'efecte ha agafat d'improvís a l'esquerra de l'esquerra: Unidas Podemos i la Plataforma Sumar de Yolanda Díaz han patit una gran derrota . Diaz s'ha bolcat amb Ada Colau a Barcelona, i el resultat no ha estat l'esperat. A Comú Podem ha passat d'haver estat la primera força i governar, a tercera, sense opcions per a Colau de tornar a repetir com a alcaldessa. Podem amb els seus embolics interns ha perdut representativitat a places com Madrid o València. Amb aquesta situació la pregunta és: Dimitirà Montero, Belarra i se n'anirà definitivament a casa Pablo Iglesias? Perquè es pugui arribar a un acord de Podem i Sumar, atès el panorama “delicat” en què es troba el seu partit, una cosa així haurien de fer. Ho faran? No, aquests són dels que moren amb les botes posades. En donaran la culpa a tots menys a elles ia ell.

El triomf del PP és indiscutible, han guanyat. L'avantatge sobre el PSOE ha estat de tres punts, vol dir això que a les eleccions del 23 de juliol es produirà el mateix resultat que ara? Potser sí o potser no, depèn de com es plantegi la campanya, de com el PP assumeixi la governança, dels seus pactes amb VOX i de les exigències que faci el partit d'Abascal per donar suport. La foto final dels pactes i el programa conjunt que presenti serà determinant a les votacions de juliol. Guanyar és una cosa, i governar amb un soci que marqui la línia ideològica és una altra cosa. Vox que ha pujat a tot Espanya, no es conformarà amb “migajas”, vol tocar poder, influir i imposar.

La decisió de Pedro Sánchez d'avançar les eleccions ha estat valenta -encara que sigui una estratègia- i ha afrontat els pèssims resultats . Ara el que s'espera és el contingut del seu programa, però també els possibles pactes posteriors. Escrivia JK Rowling, escriptora i autora de Harry Potter que “cal una gran quantitat de valentia per enfrontar-se als nostres enemics, però tanta com per fer front als nostres amics”.