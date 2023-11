Fumata blanca

El Palau de la Moncloa. Foto: Wikipedia

El Congrés dels Diputats ja s'ha pronunciat respecte a la qüestió debatuda de qui dirigirà el govern d'Espanya durant la propera legislatura. La votació ha estat summament ajustada, però, al final, el poble sobirà pot proclamar solemnement Habemus Papam!

Un cop elegit el candidat que ha aconseguit més suports, el raonable és que s'accepti la designació democràticament, encara que sigui de mala gana, i comenci un nou període en què el govern entrant comenci a caminar, i en què els opositors, reformulin la seva estratègia per exercir el control que afecta l'oposició. Al Regne Unit, bressol del parlamentarisme, s'anomena “govern a l'ombra”. Els uns i els altres han de treballar sempre amb el respecte més gran a l'estat de dret ia la divisió de poders.

Però Spain is different!, com ja deia l'eslògan que va introduir el ministre el senyor Manuel Fraga durant la dictadura per atraure el turisme al nostre país i des que es va promulgar l'actual Constitució democràtica els canvis de govern no han estat sempre pacífics. L'elecció de Calvo Sotelo el 1981 va posar el llistó molt alt amb aquell fosc cop d'estat, amb militars entrant a l'hemicicle i tancs als carrers. En les etapes següents hi va haver tres legislatures: dues de Felipe González i la primera d'Aznar en què es va crear l'eslògan d'Espanya va bé. Fins i tot hi va haver coalicions amb els partits sobiranistes catalans (pacte del Tinell i del Majestic) sense que ningú s'esquincés les vestidures. Però el relleu del PP amb la victòria de Rodríguez Zapatero ja va ser molt traumàtic. Manifestacions, imputacions creuades de la responsabilitat de l'11-M, grans manifestacions contra les reformes que va propiciar el PSOE, i la reaparició d'un nou escenari a Catalunya durant el segon govern del tripartit amb les vicissituds del nou Estatut d'autonomia, en la tramitació del qual van cometre moltes poca traça que mereixerien una autocrítica serena de la societat en el seu conjunt.

Encara és recent la declaració unilateral d'independència de Catalunya que ha suposat un trauma indeleble per a la nostra jove democràcia. Aleshores no va ser possible la negociació perquè ni el govern, llavors en mans del PP, ni una Generalitat dominada pel sobiranisme radicalitzat i muntada en una espiral de provocació a l'estat de dret, va pensar que sortiria victoriosa, i es va llançar al buit, sucumbint al fallar-li els paracaigudes.

El govern de la nació es va mantenir impassible, va aplicar l'article 155 de la Constitució i es va limitar a delegar en els jutges les responsabilitats, perquè donessin el càstig merescut no només als encausats, sinó també als alcaldes que s'atrevissin a fomentar la causa independentista des dels ajuntaments. El mateix president interí, Quim Torra, es va convertir en represaliat per negar-se a retirar una pancarta del balcó de la Generalitat, mentre encoratjada els comandos dels CDR a exterioritzar el descontentament en carrers i carreteres, per aconseguir la repercussió més gran a l'estranger.

Els ressorts emprats per la justícia espanyola per aconseguir l'extradició dels líders autoexiliats no van tenir l'eficàcia que es pretenia per múltiples factors tecnicojurídics i especialment polítics. Els mecanismes d'extradició implantats per la Unió Europea, que en principi haurien hagut de funcionar adequadament, van resultar insuficients. En definitiva, la de la batalla internacional va ser una victòria més de l'”astúcia” dels dissenyadors del pla de fuga, i una altra relliscada més de l'opció del govern d'Espanya en la seva estratègia de vèncer al desafiament independentista.

L'última gran derrota de la via escollida pel govern va ser confiar tot al judici davant el Tribunal Suprem. És difícil trobar als anals internacionals un judici preparat i desenvolupat amb més cauteles, amb més respecte als drets dels processats, i amb les garanties de les defenses exercides per les més acreditades togues del país. Es va voler propiciar, fins i tot de forma molt exagerada, el principi de “llum i taquígrafs”, que es va convertir en un espectacle televisiu, a tall de sèrie psicodramàtica, en què ja se sabia des del principi que els acusats no serien absolts . Les incògnites eren respecte al tipus delictiu aplicable als fets i la severitat de la condemna. Tant és així que els gestors de la causa independentista van disposar de prou temps per organitzar una sonora reacció, que es va vehicular per mitjà de l'anomenat tsunami democràtic. Una obra concebuda per paralitzar tota l'activitat econòmica catalana i reclutar mitjançant les xarxes socials totes les persones descontentes no només amb la sentència, sinó amb la gestió del govern en diferents camps. La sentència en qüestió, no ens hem d'enganyar, no la va llegir gairebé ningú.

En aquest punt, cal reconèixer-ho, l'arriscada aposta del govern de la coalició d'esquerres per modificar el Codi Penal i els indults, fruit de la negociació amb Esquerra Republicana —les mesures dels quals presentaven molts dubtes sobre la seva procedència i la seva eficàcia com a antídot per a la resolució del conflicte—, va produir l'efecte de normalitzar en un alt grau la convivència a la societat catalana. Els elements emocionals que havien enardit una part important de la ciutadania van desaparèixer en gran mesura.

En una part majoritària de la societat catalana s'havia instal·lat cert cansament, i s'havia pogut racionalitzar les expectatives del món feliç promès, i per això l'ancestral seny català va acabar optant pel pragmatisme que tan bons resultats ha ofert per a Catalunya la convivència pacífica amb els pobles d´Espanya.

Però l'anterior etapa havia deixat seqüeles. Un desafiament a l'estat que va arribar a adquirir cotes importants, tant delictives com a socials i, sobretot, econòmiques, no desapareix fàcilment. Els impediments més importants eren —i són— els centenars de processos judicials que encara es continuen tramitant i l'espècie de quist per la permanència de dirigents polítics independentistes en situació d'autoexiliats. Des d'institut nacionals i internacionals de mediació s'ha treballat durant aquests anys per cercar una solució a aquesta situació. L'opció més possibilista va ser la que van seguir diverses exconselleres que es van presentar voluntàriament davant de la justícia i van normalitzar la vida familiar i professional. Però el símbol d'un president sotmetent-se a les decisions del TS i amb moltes possibilitats d'ingressar a la presó preventiva era difícil d'acceptar i assimilar. Màxim quan encara estan vius els processos davant dels tribunals europeus respecte als quals no es pot assegurar el triomf de cap de les dues opcions.

D'aquesta manera, el destí va posar damunt la taula de solucions negociades la reivindicació de l'amnistia, com a exigència per recolzar la investidura del candidat del PSOE com a president del govern. Acceptar aquesta exigència tenia tres grans inconvenients. El primer és que el PSOE no havia inclòs aquesta opció al seu programa electoral; per contra, havia expressat reiteradament que mai no es plegaria a aquesta exigència. El segon, el dubtós encaix constitucional ja apuntat per la mesa del Congrés dels Diputats per rebutjar una proposta presentada a l'anterior legislatura. El tercer inconvenient, l'actitud altanera dels principals dirigents dels partits independentistes, sense cap mena de penediment.

El canvi d'opinió del ja altre cop president del govern no és una cosa nova. És una característica d'un veritable “animal polític”, sagaç, voluble, maquiavèl·lic i adaptable a les circumstàncies si és necessari per aconseguir els objectius que es proposa. No s'ha tret la careta. Són coneguts els canvis d'estratègia que, per als votants, sembla que no siguin un demèrit. Suárez, prototip de polític hàbil i artífex de la transició, també va abjurar de la seva fidelitat al règim franquista, i va ser aplaudit per això. Felipe González va canviar de criteri amb això de l'entrada a l'OTAN i gràcies a aquesta decisió tenim un exèrcit modern, que ha deixat per a la història el costum instal·lat dels cops d'estat armats.

La veritat és que, en política, si no es té la majoria absoluta per obtenir la designació real per ocupar la presidència de govern, no hi ha cap altra opció que pactar. En aquestes negociacions és habitual reformular determinats compromisos electorals o assumir propostes alienes. És significatiu que aquest canvi d'opinió ha estat àmpliament ratificat per les bases dels partits que han conformat el “bloc de la investidura”. La resta dels votants no afiliats tindrà l'oportunitat d'expressar la seva aprovació o rebuig a les properes eleccions europees que estan previstes per a la primavera. És així el funcionament normal de la democràcia.

La constitucionalitat de la mesura ha centrat el blanc de les crítiques no només de l'oposició, sinó fins i tot de dins el mateix partit socialista. És curiós que aquesta qüestió, que és essencialment de tècnica jurídica, hagi destapat la vocació pel dret de les multituds. El debat s'ha ubicat als mitjans de comunicació ia la plaça pública amb la utilització del sistema de signar manifestos en un sentit o en un altre, com si la qüestió es dilucidés per mitjà del nombre de signatures que es recollissin per qualsevol dels mecanismes de sondejos entre experts o menys experts. L'estat de dret té els mecanismes adients per resoldre la qüestió. És una llei que han de debatre els diputats i els senadors. Tant aquests com els partits polítics o qualsevol jutge a què se sol·licite l'aplicació, si el projecte legislatiu resultés aprovat, podrà plantejar la qüestió davant del Tribunal Constitucional que és qui ha de decidir el que correspongui en dret.

Si fem una mirada a la història pàtria ens trobarem immediatament amb la famosa “abraçada de Vergara” de 1839 que va posar fi a la primera guerra civil del segle XIX, que va finalitzar amb un acord en virtut del qual el vencedor, el general Espartero, va amnistiar els vençuts, malgrat les cruentes batalles que van causar més de 130.000 morts. La mesura de gràcia va disposar que tots els oficials i soldats de l'exèrcit carlí s'integressin a l'exèrcit isabelí. Fins i tot es va concedir pensió de viduïtat a totes les vídues dels dos bàndols.

El mateix va passar amb els aixecaments populars que van donar lloc a la Primera República, en què es va substituir el règim monàrquic per una estructuració d'Espanya basada en la federació lliure dels territoris i que va finalitzar amb la rendició del cantó de Múrcia després d'un setge ferotge. a Cartagena. Després de destrossar la flota que s'havia revoltat contra el govern centralista, es va bombardejar i va destruir les tres quartes parts de la ciutat, amb un saldo de prop de vint mil morts. Els líders, entre ells l'avui heroi Antonete Gálvez, que van fugir a Orà, van ser amnistiats pocs mesos després de la finalització de la contesa amb motiu de la restauració de la monarquia pel general Martínez Campos.

La sublevació militar contra la Segona República també va finalitzar —bé és cert que quaranta anys després— amb una amnistia que va aprovar el govern de Suárez sense que existís previsió normativa al Codi Penal ni a la constitució que llavors, per cert, no existia.

El tercer dels obstacles és la figura de Puigdemont que, curiosament, ha ressorgit; el seu prestigi es trobava en hores baixes davant de la dignitat i coherència que va mostrar Junqueras i la resta del govern independentista en donar la cara davant la justícia per reivindicar el seu dret a lluitar per la independència. En aquesta persona s'han concitat els odis tant de les dretes com de les esquerres, i tant de Catalunya com de la resta d'Espanya, que clamen contra ell com a capitost de la insurrecció que propugna l'esfondrament i la desaparició d'Espanya. Els que el coneixen bé, però, opinen que se n'ha magnificat i demonitzat el paper i que és menys responsable que Artur Mas i que molts altres dirigents, tant de Convergència com d'Esquerra Republicana. Si la política fos un joc, li ha tocat el comodí que li permet guanyar la partida quan ja era a la fallida.

El que sí que és cert és que l'actitud altiva, desafiant, menyspreativa, i fins i tot una mica xulesca, enerva moltes persones. Però el mateix passa amb Junqueras i altres dirigents independentistes. Una gran part de la ciutadania va viure amb molta preocupació, tristesa i impotència l'odi cap a la resta dels espanyols que es va anar inculcant durant anys des de les instàncies del poder autonòmic que ostentaven, i que va culminar amb el desafiament obert a l'ordre constitucional que aquests líders van protagonitzar. També s'hi va fomentar l'odi entre la ciutadania no independentista contra Catalunya. Els episodis de la fase final del procés amb les mobilitzacions populars, els aldarulls de carrer, els talls de carreteres, la presa de l'aeroport, etc., romandran molts anys a la memòria col·lectiva. Curiosament, els darrers dies estem vivint aquesta mateixa estratègia utilitzada mimèticament per l'extrema dreta. En tots dos casos, els mitjans de comunicació i la utilització de les xarxes socials tenen un protagonisme important en retransmetre en directe aquests episodis.

El ” ho tornarem a fer ” juntament amb el “ ni perdó ni oblit ” que els partits independentistes repeteixen constantment, i els advertiments de la còlera amb què castigaran el candidat electe si s'aparta una mica de les contrapartides que els ha promès a canvi dels seus vots, alimenten la reacció emocional de moltes persones, no només les que van votar les dretes.

Com s'amnistiarà a qui no mostra cap penediment? De fet, la utilització per Pedro Sánchez de la raó del perdó per justificar el projecte de llei d'amnistia ha provocat la ira dels partits separatistes catalans. És lògica aquesta reacció perquè en aquest aspecte hi ha un malentès respecte a les condicions de l'amnistia: la societat espanyola està imbuïda majoritàriament per la interiorització del que l'Església catòlica imposa com a requisits per a la “bona confessió”: el penediment i el “ dir els pecats al confessor i complir la penitència”.

L'amnistia no és suplicar el perdó, és una mesura essencialment política adreçada a superar una etapa d'enfrontament per propiciar la reinstauració de la convivència cívica a la societat. En aquest cas, no es pot demanar que els beneficiats per la mesura de gràcia renunciïn a les seves conviccions, facin confessió pública del seu error, com exigia en altres temps la Inquisició, i sol·licitin humilment l'absolució pels actes il·legals comesos. S'ha de tenir en compte que les proclames que llancen davant l'opinió pública amaguen la inviabilitat que es presentin a un electorat que els va seguir amb fe cega, per dir-los que ho senten molt, però que estaven equivocats i no ho tornaran a fer.

La Constitució garanteix a totes les persones la llibertat de pensament, la pluralitat en la manera d'entendre la vida, el dret de publicitar les seves idees i d'associar-se en partits polítics per promoure el triomf dels seus ideals, estiguin equivocats o no. Quan alguns clamen perquè es castigui amb la presó Puigdemont per “separatista”, no són conscients que estan vulnerant un dels drets fonamentals bàsics reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans. El dret a discrepar fins i tot dels principis de la pròpia Constitució és indiscutible, tant si fa referència a aspectes tan sensibles, com l'organització territorial de l'estat, l'estructura de l'administració de justícia, la monarquia o qualsevol altra, llevat del nucli fonamental de els drets i les llibertats de totes les persones: la integritat física i moral, la dignitat, la no discriminació per raons de sexe, ètnia, procedència, creences o ideologies.

Els carlins, que lluitaven per Déu, la Pàtria i el Rei, que van ser vençuts per Espartero no van haver de renunciar a la seva ideologia per ser amnistiats, ni tampoc els federalistes derrotats pel general Martínez Campos en finalitzar la Primera República van haver d'abjurar dels seus idees i propòsits. Per cert, el meu paisà Antonete Gálvez va intentar dues vegades més la reinstauració de la república. Tampoc per beneficiar-se de l'amnistia del 1977 van haver de renunciar a la seva ideologia els socialistes, anarquistes, comunistes o republicans que havien lluitat a la guerra oa la clandestinitat. Ni tampoc qui havien donat suport a la dictadura van haver de penedir-se dels seus actes, molts tipificats en el codi penal, com la tortura o l'assassinat.

D'altra banda, l'amnistia no garanteix que els independentistes catalans que van cometre els delictes a què fa referència el projecte de llei no tornin a reiterar les seves conductes. Si finalment s'aprova pel parlament el projecte de llei i no és anul·lada pel TC, serà una aposta arriscada, ja que aquesta mesura no és res més que una oportunitat per a la concòrdia.

Al món tan polaritzat en què vivim voldria pensar que la majoria social d'aquesta Espanya que ha patit tants i tan tràgics episodis nacionals en la seva convulsa història, aspira que els seus fills i néts puguin gaudir de les seves vides en pau. A la nova etapa que comença es dilucida si s'opta per continuar amb l'escalada d'enfrontaments en què el país està instal·lat, o per treballar perquè, malgrat la diversitat dels pobles que coexisteixen en un mateix territori, s'imposi el respecte mutu, es reconeguin recíprocament les diferències que conflueixen en una societat plural i també es valorin les moltes coses que es comparteixen.

Les generacions futures, encara que els qui van fer la transició desapareguin, mereixen rebre un llegat de pau i harmonia. El futur que us podem oferir és un país obert a totes les cultures que l'han conformat al llarg de la història, integrat a Europa i respectuós amb el pluralisme polític i ideològic. Una Espanya alliberada d´aquells mals que han portat tantes desgràcies a moltes generacions, és a dir: les lluites de religió, l´ambició i avarícia desmesurada basada en l´explotació del treball d´altres persones, els nacionalismes excloents i la incapacitat per dialogar i consensuar els nous conflictes que l'esdevenir dels temps comportarà.