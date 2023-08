Les perseides: una impressionant pluja d'estrelles fugaces

Foto: José Vicente Díaz

Les Perseides, també conegudes com les Llàgrimes de Sant Llorenç, són una de les pluges de meteors més populars i visibles de l'any, i aquest any 2023 no defraudaran en absolut.

La seva activitat màxima sol passar al voltant del 12 i 13 d'agost, encara que algunes meteors es poden observar des de finals de juliol fins a finals d'agost. El dia del màxim es poden veure al voltant dels 100 meteors per hora, en condicions ideals.

Les Perseides s'originen a partir de les restes del cometa Swift-Tuttle. Cada vegada que aquest estel passa prop del Sol a la seva òrbita al voltant de cada 133 anys, deixa una estela de pols i runes en el seu camí. Quan la Terra travessa aquesta estela, les partícules de pols ingressen a la nostra atmosfera i es cremen, creant els impressionants meteors que veiem des de la Terra.

La radiant, el punt al cel des d'on semblen originar-se els meteors de les Perseides, es troba a la constel·lació de Perseu, d'aquí el nom. Tot i això, no cal mirar directament cap a la radiant per gaudir de l'espectacle, ja que els meteors poden aparèixer a qualsevol part del cel.



Per observar les Perseides de manera òptima, és recomanable buscar un lloc fosc allunyat de la contaminació lumínica de les ciutats. Les hores més propícies per a la seva observació solen ser després de la mitjanit i abans de l'alba, quan la part de la Terra on ens trobem s'enfronta directament a l'estela de pols.

És important aclimatar els ulls a la foscor durant almenys 20 minuts per poder apreciar millor els meteors. No es necessita cap equip especial per observar les Perseides, simplement recuesta't o asseu-te en una cadira reclinable i gaudeix de l'espectacle celestial. Recordeu que la paciència és clau!

A més, us suggereixo portar una manta o una cadira còmoda, una mica de menjar i beguda, i vestir-se adequadament per a les condicions climàtiques nocturnes. També és útil evitar mirar directament cap a fonts de llum brillant, com ara telèfons mòbils o llanternes, ja que això pot dificultar la visió dels meteors.