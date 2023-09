Els asteroides que podrien impactar amb la terra els pròxims anys

Els asteroides propers i potencialment perillosos per a la Terra són monitoritzats de prop per organitzacions com la NASA i l'ESA, i els més grans estan molt observats i no es deixa de calcular els possibles impactes.

Us deixem una taula d'exemple amb informació sobre alguns dels asteroides propers i les possibles dates d'aproximació perillosa. Així com una il·lustració dels que passaran «fregant» la Terra. Cal tenir en compte que aquesta informació està subjecta a canvis a mesura que s'obtenen noves observacions i dades. La probabilitat d'impacte generalment s'expressa en termes d'anys mínims fins al possible impacte (Mínimum Orbit Intersection Distance o MOID) i s'actualitza regularment.



Resum dels tres asteroides més perillosos :

a) 99942 Apophis :

Diàmetre: 370 metres.

MOID: 0.000246 anys.

Data Teòrica de Major Apropament Perillós: 2068.

Probabilitat d'impacte: baixa. Apophis ha estat objecte de molta atenció a causa del seu MOID proper i la seva anterior avaluació de risc. Tot i això, les darreres observacions han reduït considerablement la probabilitat d'impacte. L'asteroide 99942 Apophis és un dels més notoris. Descobert el 2004, inicialment va generar preocupació a causa d'una petita probabilitat d'impacte el 2029. Tot i això, observacions posteriors van descartar aquest risc. Tot i que no hi ha perill imminent, Apophis continua sent objecte destudi.

b) 101955 Bennu

Diàmetre: 492 metres.

MOID: 0.000067 anys.

Data Teòrica de Major Apropament Perillós: 2175.

Probabilitat d'impacte: baixa. Bennu és un objectiu de la missió OSIRIS-REx de la NASA i s'està estudiant en detall per comprendre'n l'òrbita i la composició.

c) 29075 (1950 DA) :

Diàmetre: 1,200 metres.

MOID: 0.004978 anys.

Data Teòrica de Major Apropament Perillós: 2880.

Probabilitat d'impacte: baixa. 1950 DA és un asteroide gran amb una òrbita que l'acosta periòdicament a la Terra. Tot i que té un MOID relativament proper, les probabilitats d'impacte són baixes i s'espera que continuï sent així en el futur previsible.

És important destacar que l‟avaluació del risc d‟impacte d‟asteroides es basa en observacions i models astronòmics en constant evolució. Les agències espacials i observatoris a tot el món treballen junts per monitoritzar i rastrejar aquests objectes per garantir la seguretat de la Terra.