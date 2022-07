El ple del Parlament en una foto de fitxer.

Laura Borràs ha estat cessada com a Presidenta del Parlament després que els diputats d'ERC, PSC i CUP votessin a favor de la seva suspensió en base a l'article 25.4, el qual obliga la Mesa a suspendre els diputats que s'enfronten a un judici per delictes vinculats a la corrupció.

La ja expresidenta ha clamat la seva innocència i l'ha defensada fins a l'últim moment, adduint que els delictes que se li imputen -falsetat documental i prevaricació- no estan relacionats amb la corrupció, i per això els diputats no podrien votar la seva suspensió en base a larticle 25.4.

De totes maneres, aquest dijous Laura Borràs no ha aconseguit convèncer els seus homòlegs i l'han cessat de les seves funcions. La pregunta que sorgeix ara és: qui ocuparà el lloc?

ARTICLE 40



A partir de la suspensió de tots els drets i deures s'aplica l'article 40 del Reglament, que regula les funcions de les vicepresidències: "En el cas de vacant, absència o impediment del president del Parlament, els vicepresidents, per ordre consecutiu, li han de substituir amb els mateixos drets, deures i atribucions”.

Alba Vergés, al centre de la foto, serà la Presidenta interina del Parlament / Europa Press



En base a aquest precepte, la vicepresidenta primera de la Cambra, Alba Vergés (ERC), passaria a substituir en les seves funcions Borràs, com s'havia considerat aquests darrers dies.

L'article 40 del Reglament també preveu que els vicepresidents de la Cambra "han de complir qualsevol altra funció que els encomane el president i la Mesa" i insisteix que la representació de la Cambra que té el president del Parlament només pot ser delegada en un de els vicepresidents.