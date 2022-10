Illa anuncia que recorrerà Catalunya per "escoltar la gent perquè es mereix estar ben governada" |Instagram

Salvador Illa, president del PSC, ha anunciat aquest dissabte que recorrerà Catalunya per “escoltar la gent perquè es mereix estar ben governada”. El líder dels socialistes catalans, visitarà Berga aquest dissabte per parlar amb els veïns sobre la situació política actual. Aquesta decisió arriba després que Junts decidís aquest divendres sortir del Govern .

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha deixat a les mans de Salvador Illa, “l'estabilitat” a Catalunya , tot i que ha recordat que els socialistes sempre tindran “estesa la mà pel retrobament de la societat catalana”. De fet, el PSC reunirà dilluns la seva comissió executiva de forma extraordinària per analitzar la “greu situació oberta a Catalunya ” després de l'espantada de Junts . Posteriorment, se celebrarà una roda de premsa per “informar dels acords i continguts de la reunió”.

Qui ja va avisar que el PSC era la millor opció per a un Govern trencat va ser Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi i Viceprimera Secretària Àrea Organització i Acció Electoral . "Crec que la legislatura es mantindrà el màxim possible, encara que cada dia veiem episodis de diferències", ja ho va advertir en una entrevista concedida a PressDigital .

Units per Avançar també serà una peça fonamental en la decisió que pugui prendre el PSC després de la sortida de Junts del Govern . El partit, liderat per Ramón Espadaler , va arribar a un acord amb els socialistes catalans per presentar-se en coalició a les properes eleccions municipals del 2023. Tots dos partits van recalcar al seu moment que “el compromís de col·laboració es fonamenta en una aposta decidida pel diàleg i el pacte, assumint els valors compartits del catalanisme integrador que aposta per la cohesió social, la convivència i el respecte a la legalitat ia les institucions”.

Alejandro Fernández, president del PP català, ha assegurat que creu que Illa serà qui permetrà a Aragonès continuar a la presidència del Govern. En un tuit, ha escrit que “ningú es preocupi gaire” per la sortida de Junts de la Generalitat , perquè el líder socialista “estava desitjant” ser una peça capital a la governança de Catalunya .