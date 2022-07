Una infermera administrant una vacuna / Europa Press

Arriba l'estiu, i amb ell, les vacances per bona part de la població. Tanmateix, hi ha un col·lectiu que s'hi veu afectat des de fa més d'una dècada. Amb els pocs infermers i infermeres que hi ha, cada estiu toca tancar llits i baixar la qualitat del seu servei per tal d'atendre tantes persones com els sigui humanament possible. Les xifres de per sí ja són preocupants, però més ho és saber que aquest estiu només se substituiran un 35% dels infermers o infermeres que no treballin, ja sigui per vacances, per malaltia, per embaràs... o qualsevol altra situació.

Aquest percentatge és el que ha calculat el Sindicat d'Infermeria (SATSE). Per fer-nos una idea, aquesta xifra suposa que les infermeres i infermers que treballin durant l'estiu hauran de fer el treball de gairebé tres persones. Aquesta situació és insostenible, tenint en compte que el sector sanitari és el que més ha patit durant la pandèmia de la Covid-19 per l'esgotament físic, psicològic i emocional que ha resultat.

Desafortunadament, aquesta situació no és nova: es repeteix de forma anual. "Cada estiu tenim les mateixes xifres i per això s’han de tancar tants llits: per fer front a aquest desnivell de substitucions que hi ha", explica David Oliver, portaveu del SATSE, en declaracions a Catalunya Press. Les diferents administracions sanitàries, en la mesura que els ha estat possible, han intentat sempre retallar la despesa, i això ha desembocat en la cronificació d'un problema estructural.

"Fa molts anys que denunciem que la plantilla és mínima i que ens trobem amb què hem de tancar molts llits. Les administracions s’excusen dient que no troben a gent, i això és perquè no paguen bé. Les condicions laborals no són les que ens mereixem com a col·lectiu", denuncia Oliver.

Una de les solucions hagués estat ampliar la quantitat de places d'estudiants d'infermeria. Tanmateix, a Catalunya es va incrementar un 25% les places disponibles després d'augmentar en 561 de cara al curs vinent. Una mesura que va en el bon camí, però que arriba molt tard. "D’aquí a que surtin graduats falten quatre anys, i passaran quatre estius, i haurem de seguir tancant llits i donant una qualitat de servei poc idònia", lamentava el portaveu del SATSE.

XIFRES PREOCUPANTS

Actualment, segons l'Idescat hi ha 26.655 treballadors i treballadores dins del camp de l'infermeria. Aquesta xifra suposa que, aproximadament, el rati d'infermeres és de 6 per cada 1000 pacients, quan hauria d'estar prop de les 9 per cada 1000 pacients.

"Per treballar en condicions normals, necessitaríem 20.000 infermeres més. 24.000 seria excel·lent, amb 18.000 seria justet… tot i que seria millor del que tenim ara i no ens trobaríem amb la mateixa situació cada estiu", explicava David Oliver.

Davant d'aquesta situació tan precària, en la qual ningú hi posa "fil a l'agulla", el SATSE no descarta que les mobilitzacions que duen a terme en l'actualitat "prenguin un caire més seriós i contundent, perquè els polítics miren cap al costat".