CCOO i UGT no descarten una vaga general contra la patronal | @ep

Els secretaris generals de la UGT i CC.OO. de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, han assegurat que no descarten una vaga general contra la patronal. Ho han dit aquest dijous en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press , en què han advertit que si no hi ha mobilització, no hi ha acord i, per tant, no hi ha increments salarials, sobre l'actual procés de negociació col·lectiva.

En concret, Pacheco ha dit que si la transferència de rendes cap als salaris dels treballadors no es resol en acords, la mobilització es podrà articular a futur amb un impacte de caràcter general.

Ros ha dit que són a l'escenari de l'acord salarial i ha detallat que, si hi hagués una vaga general, no seria contra el Govern, sinó contra la patronal.

CRISI



El líder d'UGT ha advertit que "molta gent s'ho està passant malament", i que afecta més les persones que les empreses, ja que elements tècnics de recessió no hi són.

"Tenim una tensió quan s'hagin de posar les calefaccions a la gent li costarà", ha advertit, i ha dit que la gent compra menys.

Per la seva banda, Pacheco ha assenyalat que la gestió de la crisi és diferent de la del 2008, i que per això no hi ha la pèrdua de milions de llocs de treball.

INDÚSTRIA I PERT VEC

Sobre la confirmació de la inversió del Grup Volkswagen a través del Perte VEC, Ros ha dit que l'important és que es fabriquin cotxes elèctrics a Catalunya , més enllà de la planta de bateries, i ha lamentat que hi ha hagut força ensopegades a l'arribada de els fons europeus.

Pacheco ha dit, sobre la reindustrialització de Nissan , que convé una reflexió: "No és possible que les tramitacions administratives dels ajuts públics per posar en marxa un negoci siguin tan difícils d'articular".

Ros ha demanat una política estratègica industrial treballar sobre la base dels sectors estratègics i la crisi climàtica, per reconvertir-los, com l'automoció, el sector químic i l'agroalimentari: "Necessitem indústria".

Per Pacheco , l'economia necessita estabilitat normativa i política, i ha dit que no n'hi ha hagut ni a Catalunya ni a tot Espanya , sobretot quan Nissan va anunciar la seva marxa: "La capacitat de reacció institucional davant la decisió d'una multinacional d'aquesta gravetat tenia una dificultat pròpia".