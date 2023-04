UGT ha aconseguit la majoria absoluta a tots els centres de treball de Seat a Catalunya , amb 8 representants al comitè intercentres, pels 3 de CCOO i 2 de CGT.

Al total de centres, UGT ha aconseguit 72 representants, CCOO, 29, i CGT, 16; i en el cas de la planta de Martorell, on s'elegien 41 representants (2 menys que el 2019), els resultats han estat 25 per a UGT, 8 per a CCOO i 8 per a CGT.

El president del comitè d'empresa i representant d'UGT a Seat, Matías Carnero, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats en declaracions a Europa Press. Ha celebrat "el suport incondicional" dels treballadors després dels darrers quatre anys, que ha definit com els pitjors que ha viscut a causa de la pandèmia i del context macroeconòmic.

Aquests són els resultats de les eleccions sindicals de Seat, en què han participat el 82% dels 14.000 treballadors de la companyia automobilística que estaven cridats a les urnes.

EN PLE PROCÉS DE CANVI A MARTORELL

Aquestes eleccions s'han produït en ple procés d'electrificació de la planta de Martorell i davant de la incertesa de si comptarà amb una segona plataforma elèctrica.

Seat va tancar el 2022 amb un benefici després d'impostos de 68 milions d'euros gràcies a l'impuls de Cupra, fet que suposa un increment de 324 milions respecte a l'any anterior, quan va tenir unes pèrdues de fins a 256 milions a causa de la crisi de semiconductors.

La producció global de Seat el 2022 encara va estar marcada per la crisi de semiconductors, mantenint-se en un nivell similar al del 2021, amb prop de 480.000 cotxes fabricats.

D'altra banda, Cupra va tancar el primer trimestre d'aquest any havent lliurat més de 48.000 vehicles, un 83% interanual més, i que el març va ser el primer mes en la història de la marca en què es van superar les 20.000 entregues.