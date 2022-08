Veneçuela, un país insustentable

A Amèrica Llatina, i al món en general, cada vegada més països estan mostrant compromís per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) del 2030, definits per les Nacions Unides el 2015.

No obstant això, Veneçuela no apareix entre ells el 2022, i ja no existeix a la plataforma del debat mundial sobre el desenvolupament sustentable consagrat al Preàmbul de la Constitució Bolivariana, ja que es troba fora del rànquing de països que promou accions en aquest sentit.

Així, és l'únic país en negatiu, amb -0,4 a l'indicador de compliment segons el Report 2022 de Desenvolupament Sustentable on, a més, s'ubica entre els últims llocs, el 120 específicament, juntament amb Bolívia i el Brasil.

I és que el nostre país no enfronta els reptes de la sustentabilitat ambiental, i quan ho fa, això passa sense planificació i sense compromís polític, malgrat haver estat pionera en legislació i institucionalitat ambiental a Amèrica Llatina i al món.

A la data, estem endarrerits en el lliurament dels informes quinquennals sobre Canvi Climàtic i la comissió que els produïa va ser dissolta ja fa uns deu anys. Però, a més, les accions oficials van en contra sentit de la prevenció, mitigació i adaptació davant dels impactes evidents del canvi climàtic i de la conservació de la diversitat biològica de la qual depenem.

Només cal veure les conseqüències ambientals, socials i polítiques del que està passant a l'Arc Miner de l'Orinoco i amb l'estímul a la mineria il·legal a la resta del territori dels Estats Bolívar i Amazones. Sumeu-hi a això, les intervencions amb fins turístics autoritzats als més importants Parcs Nacionals del país.

Però encara n'hi ha més. Tenim encara el problema de la inadequada recol·lecció i disposició de deixalles sòlides d'origen domèstic i comercial, unes 28 mil tones diàries, i l'omissió dels procediments per recol·lectar i disposar de les deixalles tòxiques o perilloses i de les deixalles hospitalàries. Zero activitats de classificació de les deixalles i gairebé zero reciclatge.

Agreguem finalment, i per no aclaparar-los amb la llarga llista d'accions adverses a l'ambient, la intensa desforestació a les conques altes que subministren l'aigua als nostres rius i l'estat de sedimentació de la majoria dels embassaments que emmagatzemen l'aigua que surt a les ciutats; però també la tala indiscriminada i el trànsit il·legal de fusta, que va conduir a la pèrdua de més del 45% dels boscos naturals del país.

Però no només estem reprovats en l?aspecte ambiental. Pel que fa a l'economia, s'hi aplica el mateix escenari.

La frase " Veneçuela es va arreglar " circula amb una forta càrrega d'ironia des de fa mesos a les xarxes socials, creant polèmica dins i fora del país, on se li atribueixen a una estratègia perversa del govern per projectar una imatge més favorable al seu lamentable exercici econòmic i social.

Si ho comparem amb la situació del 2018, i considerem que abandonem el cicle d'hiperinflació, la situació econòmica actual sembla millor, però la veritat és que entre el 2013 i el 2021 l'economia veneçolana es va contreure en 75%, mentre que l'últim any amb prou feines va haver-hi un creixement d'entre el 6% i el 8%; és a dir, una pírrica millora respecte a l'estrepitosa caiguda del PIB aquests darrers quinze anys.

Per exemple, la inflació el 2016-2020 es va situar entre el 500% i el 800% i la despesa pública es va reduir al voltant del 30% anual, producte del greu dèficit fiscal.

Per la seva banda, les reserves internacionals van disminuir de 35 mil milions de dòlars el 2009 a menys de 10 mil milions de dòlars a l'abril del 2021.

Com si fos poc, el total del deute consolidat del país pugen avui a 181 mil milions de dòlars. Això representa més del 80% del PIB i és gairebé 18 vegades més que el total de les reserves internacionals del país.

L'efecte d'aquesta llarga crisi es reflecteix en la realitat social dels veneçolans, com mostren els estudis recents sobre condicions de vida, els quals revelen, per exemple, que hi ha un 24,8% dels veneçolans en situació de pobresa extrema i que el 60% de la població viu amb inseguretat alimentària entre moderada i greu.

Així mateix, el 54% dels nens i molts adults tenen algun grau de malnutrició o desnutrició; a més, la morbiditat i la mortalitat en sectors vulnerables, especialment nens i parteres, han crescut a xifres alarmants per l'absència de medicaments i d'insums hospitalaris.

L'impacte social d'aquesta catàstrofe és molt gran. El deteriorament general de l'activitat productiva i de les finances públiques ha tingut greus repercussions en les condicions de vida de la població, especialment a les àrees de salut, alimentació i de seguretat social i personal.

Ara el govern ens sorprèn amb una nova declaració enganyosa anomenada “Zones Econòmiques Especials”, amb les quals es pretén convertir-nos en un “ país potència ”.

Aquestes s'han d'exercir en el context socioeconòmic que les polítiques van provocar, caracteritzat per alts nivells d'inseguretat jurídica i social; milers d'empreses nacionals i estrangeres que se n'han anat, han tancat o han estat expropiades; amb serveis públics estratègics deteriorats; amb la migració de milions de treballadors qualificats, índexs de desnutrició alarmants i nivells de pobresa del 95%.

Així, doncs, el llegat de Chávez és avui un país ambiental, social i econòmicament insustentable.