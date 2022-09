La Veneçuela bolivariana: del progressisme al liberalisme mutant

Veneçuela @ep

Amb l'arribada d'Hugo Chávez a la Presidència de la República el 1999, producte d'una profunda crisi que s'incubava a Veneçuela des de la dècada dels anys 70 i que esclata a partir dels 80, s'inaugura l'anomenada “ Revolució Bolivariana ”.

Es van reobrir així diversos debats pel que fa al rol de les esquerres i les possibles vies per a una transformació social de caràcter progressista i revolucionària.

Aquesta crisi revelaria l'esgotament del model petrolier tal com el vam conèixer, i inaugurava un període de gran inestabilitat política i desequilibris econòmics que, amb fluctuacions i graus de severitat variables, s'ha mantingut fins a l'actualitat.

Des de llavors, molta aigua ha corregut.

Acabada la segona dècada del segle XXI, Veneçuela es troba enmig d'una llarga i profunda crisi, sense precedents no només per al país, sinó per a Amèrica Llatina i el Carib, cosa que a més passa en un context regional i global de recessió econòmica que revela el creixement de forces i tendències polítiques summament regressives en la seva condició prodemocràtica.

En aquest marc, algunes de les línies de debat que prèviament van ocupar bona part de l'atenció –com la 'transició al Socialisme' i la materialització de la 'democràcia participativa i protagònica'– han estat desplaçades o desestimades, mentre que d'altres es mantenen.

Lamentablement aquestes discussions han estat profundament marcades i esbiaixades per la lògica de la polarització govern-oposició, per narratives absolutes amic/enemic, o per una extrema crispació, que han simplificat en gran manera les anàlisis, empobrint les interpretacions alternes.

Alhora, també hi són molt presents les interpretacions analítiques en clau binària –com la de progressisme vs. democràcia neoliberal– que són insuficients i no aconsegueixen adonar de les conformacions híbrides, les cruïlles de fronteres entre aquests àmbits, els canvis qualitatius que es produeixen al seu si, i que han estat determinants en el desenvolupament de la crisi actual.

El cas veneçolà és una mostra clara de la fi del cicle progressista, en el qual es va anar configurant un canvi de règim sense canvi de govern –el que podríem anomenar la metamorfosi del chavisme– , a través d'un gradual, però creixent procés de neoliberalització econòmica i de dretització política interna.

Això ens ha deixat davant d'un nou terreny summament problemàtic per a les esquerres, i davant de nous escenaris per a la instal·lació d'una política econòmica basada en l'extractivisme dels recursos naturals, la corrupció i els negocis il·legals o sublegals, amb formats no vists anteriorment, en vista de la seva brutalitat destructiva i del seu enorme impacte social.

El període 2009-2013 va representar una fase d'estancament i va constituir l'anunci del caos econòmic, social, polític i cultural que patim avui. En aquesta ja s'evidenciaven dinàmiques de desgast del poder constituït, i de creixement de la desmobilització social prodemocràtica en relació amb períodes anteriors.

La mort de Chávez el 2012 va generar el cisma que va desencadenar l'inici de l'actual etapa convulsa i crítica, i el començament d'una crisi, que lluny de ser només econòmica, té una condició multidimensional, la qual ha generat el col·lapse de tots els àmbits d'una nació que havia estat construïda al voltant del petroli els darrers 100 anys.

Tot aquest procés de col·lapse econòmic del model rendista petrolier ocorre en realitat en profunda articulació amb la nova fase del conflicte polític que també s'obre al país, amb un mapa d'actors molt volàtil i fragmentat, que va més enllà de la dicotomia govern / oposició.

També es va produir l'enfonsament dels canals democràtics institucionals de gestió política, i el poble va quedar relegat a un segon pla a les prioritats.

Però encara més, i molt important, va representar una metamorfosi política radical per mitjà de la qual el règim va abandonar el pensament “progressista”, llegat de Chávez, i va instal·lar una versió “mutant” del neoliberalisme.

Aquesta inèdita “ mutació neoliberal ” es va caracteritzar per una complexització dels sistemes i classes socials, que va conduir al sorgiment de noves burgesies basades en la corrupció i també de noves dretes (els boliburgesos), a la qual cosa es va sumar el finançament proselitista de les classes populars; l'enfortiment de les economies informals i el creixement distorsionat dels metabolismes socials.

També hi va haver un procés d'expansió, caotització, vulnerabilitat i insubsentabilitat de les ciutats; un èmfasi a les polítiques extractives, amb l'increment d'explotacions de recursos no convencionals; l'expansió i sofisticació de bandes, grups delinqüencials i paramilitars, amb més presència i control de territoris i l'ús de la repressió i la violència com a armes polítiques.

En conseqüència, els marcs jurídics, les estructures de govern formals, els criteris d'operació, les tecnologies, les pràctiques i els procediments de poder, així com el conjunt de mecanismes d'organització socioeconòmica, van ser transformats radicalment per configurar un entorn favorable al procés d'acumulació de capital extractivista, corrupció i assalt descarat a l'erari públic.

Així doncs, la gran crisi veneçolana va generar profundes transformacions a la societat, alhora que va produir reacomodos i reajustaments en les relacions de dominació, de reestructuracions en els règims d'apropiació de la naturalesa, i d'acumulació de capital i distribució dels excedents, orientats gran part pels grups d'interès en disputa, que avui conformen el govern.

En aquest sentit, la situació actual del “ procés bolivarià ” no només reflecteix la fi del progressisme de Chávez sinó la seva substitució per una nova mutació del neoliberalisme, la qual, vist com estan les coses, podria convertir-se en “ un salt al buit ”.