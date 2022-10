Sobre Nacionalismes i Populismes

Vivim “ temps de banderes ” caracteritzats, entre altres coses importants, per l'adveniment de renovats moviments polítics “ nacionalistes i populistes ”, difícils de caracteritzar com de dretes o esquerres.

Com assenyala Fernando Mires ( polisfmires.blogspot.com ), aquests moviments, ara de moda a Europa i Amèrica Llatina, incorporen elements ideològics fascistoides, propis de la dreta, com ara la discriminació racial en polítiques migratòries, la misogínia, l'homofòbia i un furiós anticomunisme, més mediàtic que real; així com altres elements de tipus conservador, com ara el culte als símbols patris, a la família tradicional i la reivindicació religiosa.

Segons Mires “ aquest acostament als valors religiosos i morals de tipus conservador són un obstacle per denominar aquests moviments com a feixistes ”.

Alhora, els moviments nacionalistes-populistes incorporen als seus discursos alguns plantejaments de les esquerres tradicionals, entre ells: la crítica a l'hegemonia de la globalització, al pensament únic, a les institucions internacionals com el Banc Mundial en l'àmbit econòmic i la diada UE-USA en la política, ia la democràcia liberal.

Això conforma una condició confusa, de postures declarativament nacionalista i alhora, antidemocràtiques, sovint autoritàries, una de les conseqüències de la qual

és l'apropiació dels conceptes de nació i de poble.

Així, una bona part de l'avenç polític d'aquests moviments és perquè la seva carta de presentació inclou, ser defensors de les tradicions nacionals, enemics de les democràcies globalistes i liberals, així com de les esquerres internacionals pro comunistes, juntament amb el missatge segons el qual, “ la nació és una entitat amenaçada per forces externes davant de les quals només cal defensar-se”.

A la base de l'auge dels moviments nacionalistes-populistes, cal ubicar la dislocació de les estructures socials i de classes tradicionals produïda per l'evolució del capitalisme postindustrial, cada cop més global; el deplorable exercici polític, social i econòmic dels governs pro comunistes i de les democràcies tradicionals, segons convingui i la constitució d'una nova societat de masses, “ mediàtica ”, adaptada a la nova socialitat pròpia de l'era de la revolució digital.

Aquesta nova societat de masses és el brou de cultiu per al populisme, ja que no només promou la massificació de la política, que ja no és un assumpte només dels “polítics”, sinó que estableix una forma, també nova, de relació de les masses amb un lideratge populista.

En bona mesura, això és el que estem veient a alguns països d'Europa (Hongria, Polònia, Itàlia i, en certa manera, Espanya) i d'Amèrica Llatina.

Partint d'aquestes idees, podem comprendre per què aquests moviments, quan arriben al poder, tendeixen a situar-se sobre les institucions i no s'ajusten amb facilitat als imperatius que imposen les estructures de mediació del poder, entre elles el parlamentarisme, el qual tracten de dominar o defugen segons els seus interessos.

El lideratge populista s'assumeix llavors, com a residència de tot el poder, com a representant únic del poble, i com a únic símbol de la “nació”.

També entenem per què perceben les Constitucions i les lleis existents, com destorbs al seu exercici messiànic i intenten processos constituents fets a mida, o governen simplement esbiaixant les Constitució, les lleis i les institucions.

Es tracta d'un ambigu procés de “ radicalització de la democràcia ”, generalment recolzat en els grups vulnerables, els exclosos i els excèntrics de la societat, però que acaba lesionant la institucionalitat que sustenta la democràcia, imposant de fet la dictadura del lideratge, amb l'agregat de “ la fi de la política com a mitjà de comunicació racional entre ciutadans ”; un procés el destí del qual, però, és acabar amb la democràcia en nom de la democràcia.

Així, els moviments nacionalistes-populistes no han estat més que precursors de formes antidemocràtiques de govern. Moltes dels governs amb què intentem conviure i que pertorben la política occidental, són d'aquest tarannà.

La majoria recolzen avui, oberta o solapadament, la guerra imperial de Rússia i la Xina contra Occident, o es fan “ els ulls grossos ”, amb les autocràcies de Veneçuela, Cuba i Nicaragua.

“ Un fantasma recorre el món, el fantasma del nacionalpopulisme ” diu Mires.