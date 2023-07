La tortura, repressió i esclavitud moderna com a política d'Estat a Veneçuela

Fa pocs mesos, l' Institut CASLA , una organització internacional creada a la República Txeca que té com a objectiu monitoritzar l'estat de la democràcia a Llatinoamèrica, va presentar el seu Informe Anual, que cobreix el període, 2022-2023, sota el títol: " La Repressió Sistemàtica a l'Ombra: el Manual de Contraintel·ligència Militar i la Responsabilitat dels Crims de Lesa Humanitat a Veneçuela ”.

Les seves pàgines són un retrat dels maneigs del govern veneçolà que exposa l'afany d'assassinar, torturar, reprimir, amenaçar i instigar l'odi i el va convertir en política d'Estat.

S'hi exposa, les tortures i vexacions a què són sotmesos els reclusos (la majoria presos polítics civils i militars, 13 dels quals van ser assassinats mentre romanien en custòdia) així com l'existència de cel·les de reclusió anomenades “ la nevera, la celdita o la caixa de nines ” les dimensions de les quals només permeten estar drets oa la gatzoneta, però no ficar-se al llit.

L'informe assenyala que la política de control social es va iniciar amb el confinament el 2020, a causa de la Pandèmia del Covid-19, malgrat que el govern minimitzava les xifres de contagiats i morts, i es va aprofitar per iniciar el seu avenç a l'exercici sistemàtic de l'assassinat, les tortures i la repressió, acompanyada per la manipulació de la fam, la salut i les necessitats bàsiques dels veneçolans.

Allí va començar el deteriorament pronunciat del servei elèctric, de l'aigua, el gas d'ús domèstic, el transport públic, la benzina i el salari, juntament amb la repressió de la protesta, detenint no només els que manifestaven, sinó reporters o treballadors de mitjans de comunicació que cobrien les protestes, advocats que acompanyaven manifestants, i fins i tot, metges i treballadors de la salut que sortien a reclamar per material o medicaments per cuidar-se i combatre la pandèmia.

El procés va continuar amb la intimidació, l'assetjament i la repressió contra l'oposició i els líders polítics, sindicals i gremials, la persecució i empresonament d'assessors i persones properes al llavors president (Int) Juan Guaidó; les detencions arbitràries; la tortura constant contra els presos polítics i les seves famílies.

L'Institut CASLA va documentar i enviar a la Cort Penal Internacional, ara reactivada a la seva investigació sobre Veneçuela, 25 noves incidències o moments històrics, on almenys 141 persones van ser víctimes de Detenció Arbitrària, Tortura, Desaparició Forçada Temporal i Violació o alguna forma de violència sexual.

Es van documentar també casos de tortures on les víctimes van perdre ungles de les mans i dels peus a cops; almenys 25 persones van ser penjades d'una corriola o columna horitzontal emmanillats, per asfixiar-los i donar-los descàrregues elèctriques, i va haver-hi violència sexual i el despullament per torturar i humiliar els presos polítics, els càstigs en cel·les sota terra sense ventilació ni llum natural, confinament i incomunicació per mesos, sense rebre latenció mèdica necessària.

L'informe destaca de manera especial els testimonis obtinguts de civils i militars (oficials de la FAN i funcionaris públics formats a Cuba, o formats per funcionaris o militars cubans a Veneçuela) que van ser torturats per oficials cubans. Aquests denunciants van assenyalar que el seu entrenament a Cuba i Veneçuela va consistir, bàsicament en: tècniques d'adoctrinament i control social, infiltració d'institucions civils i militars, planificació de la repressió sistemàtica i inducció i participació directa en la comissió de crims de lesa humanitat.

Com si això fos poc, l'organització Walk Free va publicar també el seu informe sobre esclavitud moderna 2023, on Veneçuela apareix amb el registre de 270.000 persones sota aquest flagell, que seria al voltant del 9,4% de la població total que ronda els 28.436.000 de ciutadans.

Segons les Nacions Unides , “l'esclavatge modern fa referència a situacions d'explotació que una persona no pot rebutjar o abandonar a causa d'amenaces, violència, coerció, engany o abús de poder. Inclou des del treball forçós o mal pagat, en totes les seves formes, fins als matrimonis forçats ”. A la pràctica, és l'antítesi de la justícia social i el desenvolupament sostenible.

Així, Veneçuela s'ha convertit al país amb la taxa d'esclavitud moderna més gran d'Amèrica Llatina, seguit d'Haití, El Salvador, Guatemala, Colòmbia, Equador, Nicaragua, Jamaica, Bolívia i Perú; però, a més, és el segon país més vulnerable d'Amèrica per sota d'Haití, juntament amb Eritrea, el Sudan del Sud, l'Aràbia Saudita i Turquia.

D'acord a l'informe, Veneçuela entra al grup de països on els conflictes, els assassinats, la manca de serveis bàsics i el treball forçós imposat per l'Estat a través del manteniment d'un salari mínim menor a 5 dòlars mensuals, afecten el 80% de la població.

Adverteix el text que una de les coses que fomenta l'esclavitud moderna és la migració forçada, que en el cas veneçolà puja a uns 7 milions de persones (poc més del 25% de la població)

El dossier assenyala que Veneçuela i Surinam són les nacions d'Amèrica Llatina que menys treballen per eradicar l'esclavatge modern. De la mateixa manera, exposa que aquest fenomen al país, com a Haití i El Salvador es barreja amb la migració, la inestabilitat política i el narcotràfic.

I si faltava alguna cosa, més recentment, l' Índex de Pau Global , elaborat per l'Institut per a l'Economia i la Pau, amb seu central a Sidney, va situar Veneçuela empatada amb Colòmbia al lloc 140, entre els països llatinoamericans “ menys pacífics ” sobre 163 països avaluats. La segueixen de prop: Brasil, Haití, Nicaragua, El Salvador i Hondures.

No obstant l'assenyalat en aquests tres esgarrifosos informes internacionals, la veritat és que una ullada als últims 20 anys del govern del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), primer amb Hugo Chávez i després amb Nicolás Maduro, sembla deixar clar que la voluntat de romandre en el poder “ per sempre ”, ho ha portat a desenvolupar estratègies diverses d'exercici sistemàtic de la violència, l'expressió de les quals més visible és el control armat de la població, però que inclou diverses formes de violència física, psicològica i social.

Aquests informes arriben en bon moment, vist l'anunci de la Cort penal Internacional (CPI) en què s'autoritza la continuació de les investigacions sobre crims de lesa humanitat, paralitzades des de l'abril del 2022 per un recurs, ara desestimat, del govern veneçolà.

Aquesta estratègia va des de la desnaturalització de les funcions i el sentit de les Forces Armades Nacionals i els cossos policials, convertides ara en un partit polític, tot això sota la supervisió dels serveis d'intel·ligència de Cuba, i més recentment de l'Iran i Rússia; passant després pel suport obert a la guerrilla colombiana de les FARC i l'ELN, perquè actuïn com a rereguarda armada al llarg de tota la frontera amb el país veí; també, l'organització de grups armats civils sota el nom de “col·lectius”, el suport a organitzacions criminals, fora i dins de les presons i la creació de “cossos policials de tasca”, amb permís per matar, que ja en porten més de 6 mil assassinats i ajusticiaments extra judicials a sobre.