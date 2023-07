El govern “dona una patada a la mesa” electoral a Veneçuela

El Palau de Miraflores és la seu del Govern de Veneçuela. Foto: Wikipedia

En la seva pretensió de romandre en el poder “ com sigui […] per les bones o per les dolentes ”, el govern ha carregat contra les eleccions primàries de l'oposició usant tot tipus d'artificis i arguments espuris: inhabilitació de candidats, infiltració d'aliats i candidats, amenaces, agressions físiques i fins i tot la declaració d'il·legalitat del mateix procés.

La recent inhabilitació de la “ Dama de Ferro ”, María Corina Machado, que punteja les preferències electorals dels opositors amb el 60% de la intenció de vot, la qual ha estat rebutjada per més de 20 països del món i nombroses personalitats i institucions nacionals i internacionals, juntament amb l'exabrupte de pretendre nomenar una nova directiva del Consell Nacional Electoral (CNE), basats en una suposada renúncia (potser forçada) d'alguns dels seus membres principals, constitueixen les més recents d'aquests estratagemes.

Això significa una escalada de l'autoritarisme, i possiblement de la violència, juntament amb una bona dosi de desesperació, cosa que m'obliga a recordar la frase del Libertador Simón Bolívar: “ la desesperació no mira l'abisme on caurà ”.

El primer element d'aquest atac a la llibertat d'expressar-se electoralment és el nomenament de la Sra. Diputada Cilia Flores, esposa del president Maduro, per presidir la Comissió de l'Assemblea Nacional que dirigirà el procés de selecció dels candidats a formar part de la Sra. nova Junta Directiva (els Rectors) del CNE.

Aquest nomenament violenta els límits ètics que obliguen a garantir la independència política del procés de selecció, i llença ombres sobre la seva idoneïtat; però, a més, encara que encara no s'ha obert el període de recepció de credencials dels aspirants, portaveus del partit de govern ja han fet circular el rumor que qui presidirà el nou CNE serà el Major retirat Francisco Ameliach, una clara fitxa política del govern.

Aquestes maniobres permeten imaginar el clima polític que regnarà els propers mesos, i anuncien tempestes.

Tot apunta en aquesta direcció. A Veneçuela podria no haver-hi eleccions presidencials reals i competitives el 2024 i molt menys “ eleccions justes i lliures ” com aspira el poble opositor, ja sigui per la via que el règim de Maduro les anticipi aprofitant els avantatges polítics i la força armada que encara té; les suspengui fins a nou avís provocant un clima de violència o s'assegurin amb el nou CNE que aquestes es facin a mida.

La raó de fons és que gairebé tots els membres del règim tenen accions judicials internacionals pendents, que es farien efectives si perden el poder, malgrat el suport dels seus aliats internacionals, la Xina, Cuba, Rússia i l'Iran que miren Veneçuela no com un país , si no com un bastió a la regió en contra dels seus enemics els EUA i la Comunitat Europea.

Queda la interrogant sobre quina serà la postura de les desenes de milers de beneficiaris de la corrupció que van sostreure la bicoca de 600 mil milions de dòlars dels fons públics en els darrers 20 anys. Veuran, potser, el perill que això representa per a la conservació dels diners que es van robar i la seguretat de si mateixos i de les seves famílies?

També cal veure quina serà la resposta de l'oposició.

Ara com ara, la gran mobilització popular que ha provocat el procés d'eleccions primàries opositores, llueix encoratjadora, incloent-hi la participació de les comunitats de migrants veneçolans a Llatinoamèrica i Europa. Tot i això, persisteix la incertesa sobre la capacitat de la Comissió de Primàries per avançar amb èxit el procés de selecció del candidat unitari, en vista que ja se sap que haurà de ser un procés autogestionat, que no comptarà amb el suport tècnic del CNE.

Així que serà un procés ple de dificultats, però no impossible, tal com van assenyalar els partits membres de la Plataforma Unitària opositora, així com la mateixa Comissió Nacional de Primàries.

No oblidem, a més, que encara roman la incertesa sobre el mal que poden causar els candidats opositors infiltrats i els cooperants amb el govern que encara queden al seu si.

Ara, més que mai, es posarà a prova la idoneïtat de la direcció i la voluntat del poble opositor, ja que la tasca serà altament exigent d'aquestes dues qualitats, si és que es volen tenir probabilitats d'èxit.

A favor seu hi ha l'experiència que el poble ha adquirit en l'art de la supervivència, sortejant les dificultats de navegar en aquest mar de calamitats en què vivim des de fa més de quinze anys, cosa que n'ha enfortit el caràcter, però a més, la gran debilitat d'un govern que ja no té tants recursos, submergit en una guerra internes de la màfies corruptes que va promoure, que ha perdut bona part del seu capital polític com a conseqüència de la incapacitat mostrada per manejar la crisi que ell mateix va crear, que ha perdut també la seva importància geopolítica, i que només compta amb una part de la força armada, ara corrompuda, que va heretar de Chávez.