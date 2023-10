La veritat sobre la reclamació de l'Esequibo i com va ser que ho vam perdre

Fa dos segles, el 1821, després de les guerres d'independència, es va constituir la República de la Gran Colòmbia de què Veneçuela, juntament amb Colòmbia, Equador i Panamà formaven part. La Gran Colòmbia incloïa també un territori poc conegut: la Guaiana Esequiba, el qual limitava a l'est amb les Guaianes els territoris de les quals estaven sent disputats per les grans potències europees com el Regne Unit, França i els Països Baixos.

Bandera de Veneçuela -UNSPLASH

Tot just es va constituir la nova república, la diplomàcia veneçolana va informar als britànics que la línia divisòria entre la Gran Colòmbia i la colònia britànica veïna estava demarcada pel riu Esequibo, tal com es corresponia amb els territoris espanyols del que havia estat la Capitania General de Veneçuela, abans de la independència.

La diplomàcia britànica accepto aquesta definició fronterera.

Tot i això, aprofitant la debilitat militar veneçolana després del desgast per les guerres d'independència, colons britànics van traspassar la frontera acordada i van ocupar terres a l'oest de l'Esequibo.

Tot i les protestes de les autoritats grancolombianes, el Regne Unit va prosseguir la seva política expansionista a la zona. La mort de Simón Bolívar el 1830, la dissolució de la Gran Colòmbia l'any següent i les guerres internes que el van seguir van facilitar el procés d'expansió.

En 1835, els britànics van establir unilateralment l'anomenada “ Línia Schomburgk ” com a frontera oficial, a l'oest del riu Esequibo. A les dècades següents van anar desplaçant aquesta mateixa línia més a l'oest fins a annexar-se, de fet, 80 mil quilòmetres quadrats a la Guaiana Britànica, a costa del territori veneçolà.

Aquest va ser un fet tan escandalós, que fins i tot els Estats Units d'Amèrica del Nord es van sentir afectats. Tant així, que el 1895 el president Glover va instar Veneçuela i la Gran Bretanya, a dirimir el conflicte mitjançant un arbitratge internacional.

En efecte, això va passar i va concloure amb el conegut Laudo Arbitral de París de 1899, en el qual van participar dos jutges nord-americans, dos anglesos i un rus, però cap veneçolà.

Veneçuela va basar el seu cas en la documentació abundant de la seva titularitat heretada de la independència d'Espanya. El Regne Unit només es va dedicar a presentar les exigències acompanyades dels mapes corresponents.

Els jutges, com ha passat històricament en aquests casos, van fallar a favor del Regne Unit i el resultat del Laudo va ser que se li va prendre a Veneçuela 160 mil quilòmetres quadrats del seu legítim territori, els quals conformen la Zona en Reclamació que apareix als nostres mapes .

No va ser fins al 1962, seixanta-tres anys després, que Veneçuela va elevar les seves protestes davant l'ONU pel Laude de París del 1899, i després de quatre anys, es va arribar al conegut Acord de Ginebra, encara vigent.

Aquest Acord manté l' statu quo i els drets d'ocupació del Regne Unit, però també reconeix els drets de sobirania veneçolans, per la qual cosa exhorta les parts a trobar una solució pacífica i concloent.

Des del 1966, ja amb Guyana com a república independent, les relacions entre Caracas i Georgetown van deixar el conflicte en un punt latent, sense avenços ni retrocessos, i així es va mantenir fins ara, ja que tampoc hi va haver gaire interès en l'assumpte durant el govern de Chávez , qui no volia afectar la condició d'aliat que Guyana tenia en aquell moment.

Així, el 2004 durant una visita a Georgetown, Chávez els va servir el territori Esequibo en safata de plata quan va dir “ Veneçuela no s'oposarà a cap projecte de Guyana en benefici del seu poble ”… “ni que empreses estrangeres explorin jaciments petroliers i gasífers al disputat territori de Guyana … hem d'abordar les relacions amb Guyana amb un perfil diferent”.

Com a resultat, la Zona en Reclamació, amb el seu enorme potencial en recursos naturals renovables i no renovables, inclòs el petroli i el gas a les costes i en l'espai marítim objecte de reclamació, es va anar convertint en el principal proveïdor de recursos per a l'economia guyanesa.

Ara que el mal està fet, el govern es queixa i convoca un Referèndum Consultiu sobre el tema, tan absurd com inútil.

Per cert, l'explotació dels hidrocarburs durant l'última dècada a les costes de Guyana va reactivar les tensions entre els nostres dos països, ja que hi ha l'anomenat Campo Liza , un dels més prometedors del continent, que podria contenir prop de 1.400 milions de barrils de cru d´alta qualitat.

El 2018, davant de les tensions existents, el secretari general de l'ONU va posar l'assumpte a les mans de la Cort Internacional de Justícia (CIJ), encara que amb el desacord de Veneçuela.

Ara se suma un nou conflicte, ja que Trinitat i Tobago (T&T), l'economia del qual depèn del processament del gas, fa gestions en connivència amb Guyana, per explotar els jaciments veneçolans propers a les seves costes al triangle Trinidad, Guyana, Veneçuela Esequiba, els quines contenen grans reserves que el nostre país no aprofita.

Així, a sol·licitud del govern de T&T, l'OFAC va emetre una llicència “autoritzant aquest país” per desenvolupar el jaciment de gas no associat, “Drac”, ubicat en aigües territorials veneçolanes a prop de la frontera marítima dels dos països.

S'hi estableixen restriccions similars a les esmentades a la Llicència atorgada a Chevron per a l'explotació de petroli a la Faixa de l'Orinoco.

En aquest cas l'abast es limita al jaciment gasífer esmentat, però també s'estableix que la compra del gas a Veneçuela no podrà ser pagada amb diners efectius, ja que el seu propòsit és millorar la seguretat energètica del Carib i d'Europa, en el marc de les mateixes sancions que s'apliquen a Rússia, en conjunt amb els EUA, en el context de la guerra d'Ucraïna.

Amb la llicència en mà es va presentar a Miraflores el Primer Ministre de T&T, Keith Rowley, per tancar el tracte amb el govern nacional proposant que sigui la Shell qui operi el camp Drac i no PDVSA, oferint pagar el gas amb aliments i medicines.

Actualment la Shell opera i participa amb el 50% del jaciment “Hibiscus” de T&T, el qual es troba a 17 km del jaciment veneçolà Drac.

Si el govern acceptés aquesta proposta, aquesta transnacional passaria a controlar el sistema integrat pels tres països.

Com hem dit, l'interès de T&T en el gas existent als quantiosos jaciments de la península de Pària (Rio Caribe, Musclos, Patao i Drac), és perquè aquest país compta amb una enorme infraestructura industrial de processament de gas, del qual depèn la seva economia.

Per a l'avaluació de l'impacte que tindria per a Veneçuela l'acceptació de l'oferta de T&T, cal tenir en compte la importància estratègica que té el gas com a combustible clau de la transició de la matriu energètica global i nacional davant la disminució progressiva de l'ús dels combustibles fòssils sòlids i líquids com a energètics dominants.

Aquesta situació podria comprometre per un temps llarg, potser 30 anys o més, part important de les reserves de gas natural no associat al petroli, només per a l'exportació sense afegir-hi valor, en lliurar-ho a empreses estrangeres en condicions vergonyoses i deplorables amb pèrdua de sobirania .

Però, a més, s'aprofita de les actuals debilitats operatives del govern i atenta contra els interessos presents i futurs de la Nació.

L'aliança entre Guyana i Trinidad esbossada en una reunió de seguretat energètica celebrada a Georgetown, apunta en aquesta direcció i compta amb el suport manifest del CARICOM.

Així que, sembla tard per a la recerca d'un acord favorable per a Veneçuela, i el més probable és que la pèrdua de l'Esequibo es converteixi en una realitat trista.