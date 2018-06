Veneçuela: Maduro Forever?

He vingut exposant la idea que la profunda crisi que viu el país, des de fa ja diversos anys, és el producte d'un pla fredament calculat per liquidar políticament a l'oposició i físicament a la dissidència, trencar l'economia privada i depauperar a la gent .





El propòsit final del pla seria que tots els aspectes de la vida quotidiana acabin depenent del govern, com a Cuba. És a dir, la total submissió de la població al control oficial. Fins avui, tots els esdeveniments ocorreguts indiquen clarament l'avanç reeixit del pla.





Un esperaria que en la mesura que els grups de poder governants es consolidessin, o creguessin que ho estan aconseguint, es començarien a produir decisions i mesures que indiquessin la naturalesa del nou model de societat que ens imposaran. Però NO!





El que tenim, en canvi, és més del mateix o pitjor. Anuncis de promeses que mai es concreten, o mesures efectistes sense cap conseqüència, llevat calamitats. Més presos polítics, inclosos ara militars sospitosos de qui sap què, anunci de l'anunci de nous bitllets amb tres zeros menys, més escassetat a la qual ara se suma l'aigua i l'electricitat, hiperinflació amb duplicació de preus cada 10 dies, i un Bolívar que val 1 milió de vegades menys que fa 10 anys.





L'activitat productiva agonitza per manca de matèries primeres, maquinària, recanvis i altres entrades, o pels preus impagables del que es troba. Una burocràcia paralitzada, sense recursos, excepte per pagar salaris, una economia del 'rebusque' i la supervivència, en la seva major part en mans informals: grups militars corruptes, delinqüents organitzats i col·lectius (grups paramilitars que governen algunes zones i comunitats), i els revenedors de productes obtinguts il·legalment.





La delinqüència i la corrupció fent metàstasi! El resultat palpable és l'agudització d'una crisi que els alts funcionaris del govern continuen negant amb un desvergonyiment que eriça.





Mentrestant, la gent, aquest poble pel qual els funcionaris diuen sentir tant amor, comencen a mostrar clars símptomes de desnutrició, especialment els nens, les embarassades i la gent gran. L'escassetat de medicines i els altíssims costos de les que s'aconsegueixen, provoca cada vegada més morts o complicacions.





Tinc, ara, la percepció que es tracta d'un pervers, gairebé patològic, pla d'aniquilació radical de qualsevol oposició al tarannà autocràtic i dictatorial del govern. El veig ara com un projecte que incorpora, perillosament, el concepte de genocidi.





Que se'n vagin els que s'oposen! Que es emmalalteixin i morin els que no tinguin la llibreta de racionament ( "Carnet de la Pàtria" o del "PSUV") o no puguin aguantar!





Un pla per reduir la població a només aquells sotmesos per la necessitat i als desitjos i expectatives del poder absolut.





Així que, sabent que la possibilitat d'una "intervenció estrangera alliberadora" s'ha dissipant com a conseqüència dels canvis geopolítics en curs (la UE aliant-se amb Rússia; USA enemistant amb l'Iran i la UE; Anglaterra en crisi i la Xina veient el sostre), els quals col·loquen a Veneçuela fora del radar de les grans potències (ja no és un país important per a ningú i menys si el suspenen de l'OEA); que l'opció d'un "cop militar" semblen avui distant a causa del ferri control del G2 cubà i que la corrent opositora-abstencionista ens va mostrar un lideratge desprestigiat i sense credibilitat, la qual cosa allunya qualsevol sortida electoral a la crisi, cal preguntar-se quina podria ser l'estratègia adequada a les circumstàncies.





Només ens queda confiar que també "... hi ha una altra Veneçuela que es bat tots els dies per fer les coses bé, per treballar i pensar amb serietat, gent que no tenen entre cella i cella posar-li la mà a la caixa forta més propera. Aquest país de la dignitat i l'esperança vibra en tot l'entramat de la societat; està dins i fora del govern, en les institucions i més enllà d'elles, en els moviments socials i en les pràctiques individuals. No es tracta de l'esquematisme de "els bons" i "dolents". L'assumpte és el reconeixement de qualitats múltiples que trasbalsen els límits partidistes, les velles muralles de les religions, els tancaments del dogmatisme i la intolerància ".





Crec que és moment de tranquil·litzar les emocions i començar a pensar amb lògica política. Altrament caldrà anar acostumant a la idea de l'èxit definitiu d'un Pla Genocida que marxa a pas de vencedors. Maduro forever?