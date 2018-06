La nostra galàxia alberga milers de forats negres

Un forat negre és una regió finita de l'espai en l'interior hi ha una concentració de massa prou elevada per generar un camp gravitatori tal que cap partícula material, ni tan sols la llum, pot escapar d'ella.





Es defineix també com un trencament de l'espai-temps. Doncs bé, astrofísics de la missió Chandra han descobert l'evidència de milers de forats negres situats a prop del centre de la nostra galàxia a partir de dades de l'Observatori de raigs X Chandra de la NASA.





Es tracta de forats negres de massa estel·lar (entre cinc i 30 vegades la massa del sol).





Aquests forats negres es van trobar a una distància de tres anys llum del forat negre supermassiu que tenim al centre de la nostra galàxia conegut com Sagitari A * (Sgr A *).





A la nostra Galàxia hi ha un forat negre supermassiu, l'anomenat Sagitari A.





Els estudis teòrics de la dinàmica de les estrelles de les galàxies indiquen que una gran població de forats negres de massa estel·lar, fins a 20.000, podrien derivar cap al centre de la galàxia i acumular al voltant de Sgr A *.





Un forat negre per si mateix és invisible, no es veu en el visible, però, un forat negre, o estrella de neutrons, tancat en una òrbita propera amb una estrella extreu moltíssim gas de la seva companya.





Aquest material cau en un disc i s'escalfa fins a milions de graus i emet raigs X abans de desaparèixer engolit pel forat negre. Alguns d'aquests binaris de raigs X apareixen com a fonts puntuals en la imatge de Chandra. Per això en certa manera podem apreciar la seva presència, com es veu en aquesta espectacular imatge:





Crèdit de la imatge: NASA / CXC / Columbia Univ./C. Hailey et al.





A la següent imatge de les parts d'un forat negre podem veure el disc d'acreció que es forma en interactuar amb una estrella:









Els forats negres observats són de massa estel·lar però hi ha molts tipus de forats negres:





Forats negres supermassius: amb masses de diversos milions de masses solars. Es trobarien en el cor de moltes galàxies. Es formen en el mateix procés que dóna origen als components esfèrics de les galàxies.





Forats negres de massa estel·lar. Es formen quan un estel de massa 2,5 vegades més gran que la del Sol es converteix en supernova i implosiona. El seu nucli es concentra en un volum molt petit que cada vegada es va reduint més. Aquest és el tipus de forats negres postulats per primera vegada dins de la teoria de la relativitat general.





Micro forats negres. Són objectes hipotètics, una mica més petits que els estel·lars. Si són prou petits, poden arribar a evaporar-se en un període relativament curt mitjançant emissió de radiació d'Hawking.





Conèixer la quantitat de forats negres en el centre d'una galàxia típica pot ajudar a predir amb més precisió quants esdeveniments d'ones gravitacionals poden estar associats amb ells