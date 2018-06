Temor a una guerra interna al PP després de la renúncia de Feijóo a liderar el partit

La decisió del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, de renunciar a presentar la seva candidatura a la presidència del Partit Popular ha deixat descol·locat bona part del partit, que tem que a partir d'aquest moment es pugui obrir una guerra interna i un congrés de confrontació per la successió de Mariano Rajoy.





Totes les mirades estaven posades fins ara a Feijóo, a qui diferents dirigents i 'barons' territorials definien com el candidat "de consens" i el "favorit" perquè compta amb experiència de gestió i tres majories absolutes que li avalaven.





No obstant això, la seva decisió de no competir per la presidència del PP al congrés extraordinari que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol ha provocat sorpresa en molts membres del PP, que en aquest moment veuen que van a un conclave ple d'incògnites i incerteses, cosa inusual en un partit "disciplinat" com el Partit Popular, segons fonts de la formació.





Un sector del PP considerava que es podia construir una majoria al voltant de Feijóo i, una vegada que ha renunciat a fer el pas, s'obre un període de "molta incertesa" perquè poden apareixen candidats que haurien dubtat si el polític gallec hagués anunciat la seva candidatura.





Per això, les fonts consultades consideren que s'obre el pitjor dels escenaris i que ningú pot avaluar a aquestes hores en què pot acabar el congrés. De fet, alguns càrrecs consultats no oculten la seva preocupació davant la possibilitat que el PP vagi a un dur conclave de confrontació.





COSPEDAL PODRIA ANUNCIA AQUEST DIMARTS QUE DÓNA EL PAS





Ara el focus està posat en la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha convocat aquest dimarts una junta directiva regional del PP de Castella-la Manxa en el qual es preveu que reveli el seu futur polític.





Alguns càrrecs del partit no descarten que l'exministra, que porta deu anys com a número dos del partit, decideixi presentar la seva candidatura a la presidència del PP.





El passat 6 de juny la pròpia Cospedal va deixar oberta aquesta porta al no aclarir si competiria o no per la successió de Rajoy, si bé va emmarcar la seva decisió en una reflexió general sobre el seu futur o no en la vida política. "Jo faré el que sigui millor per al meu partit", ha dit en diferents entrevistes en mitjans de comunicació.





Aquest dilluns a les 12.00 hores s'ha obert el termini formal perquè aquells aspirants a succeir Rajoy presentin la seva candidatura acompanyada almenys de 100 avals.





De moment, han anunciat que donaran un pas endavant el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado; l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo ; el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón Hernández; i l'expresident de NNGG de la Comunitat Valenciana, José Luis Bayo.





SANTAMARÍA





En les últimes dues setmanes l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no s'ha descartat i ha guardat silenci davant els periodistes quan li han preguntat amb insistència si presentarà la seva candidatura .





Fonts populars creuen que a ella li vindria de gust fer aquest pas però admeten que pot frenar-la les seves enemistats en el partit i la possibilitat que vulgui portar una vida més tranquil·la.





Això sí, fonts de la formació admeten que Santamaría podria tenir un suport rellevant entre les bases i subratllen que el fet de ser dona, tenir escó al Congrés i menys de 50 anys, és una bona carta de presentació per a conformar una candidatura que opti a liderar el partit.