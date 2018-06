Google pot predir la teva mort amb una precisió del 95%

L'abast de Google en gairebé tots els aspectes de la vida digital de les persones -des del correu electrònic i les recerques, fins als mapes i calendaris- vol dir que no hi ha molt que no sàpiga sobre els seus 1.170 milions d'usuaris. Ara, el gegant de la tecnologia podria fins i tot saber quan moriràs.





L'equip Medical Brain de la companyia està utilitzant un nou tipus d'algorisme d'intel·ligència artificial per fer prediccions sobre la probabilitat de mort entre els pacients hospitalitzats.





Un article publicat el mes passat a la revista Nature va detallar com el seu algoritme predictiu va utilitzar vasts conjunts de dades per determinar si els pacients hospitalitzats sobreviurien en dos hospitals diferents.





Per predir la mortalitat dels pacients hospitalitzats, Medical Brain de Google tenia una precisió del 95% en el primer hospital i del 93% en el segon. "Això va ser significativament més precís que el model predictiu tradicional", afirma el document. "Aquests models van superar en tots els casos als models predictius tradicionals d'ús clínic. Creiem que aquest enfocament pot usar-se per crear prediccions precises i escalables per a una varietat d'escenaris clínics".





MÉS FIABILITAT





En un estudi de cas, l'algoritme Medical Brain va donar a una dona amb càncer de mama metastàtic una probabilitat del 19,9% de morir a l'hospital en obtenir 175.639 punts de dades dels seus registres mèdics. La puntuació d'alerta primerenca de l'hospital, que és la que se sol utilitzar, li va donar un 9,3% de probabilitats de morir. En dues setmanes la pacient va morir.





Google ja ha fet incursions en la indústria mèdica amb la seva empresa subsidiària DeepMind, considerada per alguns acadèmics com a líder en la investigació d'intel·ligència artificial.





No obstant això, ja ha estat objecte de controvèrsia després que es revelés en 2013 que DeepMind tenia accés a 1,6 milions d'històries clíniques de pacients de l'NHS en tres hospitals gestionats pel Royal Free Trust de Londres.





Una carta filtrada de Dame Fiona Caldicott, directora del National Data Guardian del Departament de Salut, va qüestionar l'acord d'accés en suggerir que podria haver-se fet sobre una "base legal inapropiada".