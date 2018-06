Cospedal arrenca la seva campanya lamentant no haver intervingut TV3 amb l'article 155

María Dolores de Cospedal, candidata a presidir el PP (Europa Press)





L'exministra de Defensa i candidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha lamentat que no s'apliqués abans a Catalunya l'article 155 de la Constitució i que no es intervingués la TV3 mentre aquest va estar en vigència.





En el seu primer acte de campanya cap a la presidència del PP, per al qual ha triat la ciutat de Barcelona, ha assegurat en que ella hauria aplicat abans aquest article de la Carta Magna, tot i que des de la lleialtat al "encara" president del PP, Mariano Rajoy, i al Govern del qual tots dos van formar part.





"A mi m'hagués agradat aplicar-lo abans", ha reconegut, i ha afegit: "Si haguéssim pogut fer el que havíem de fer, a mi m'hagués agradat que aquesta TV3 hagués estat intervinguda i no fos un aparell de propaganda".





La també exsecretària general dels populars ha recordat als assistents al seu primer acte que es va traslladar a Barcelona a viure l'1 d'octubre amb alguns d'ells, en "un moment molt dur", i els ha preguntat si haguessin preferit una aplicació del 155 més primerenca. "És clar que sí", ha sentenciat.





ESPERAR AL PSOE JA CS PER NO ANAR SOLS AMB EL 155





Entre els motius per endarrerir l'entrada en vigor del 155, ha apuntat que van haver de "esperar" al PSOE ia Ciutadans. "És veritat que per no anar sols, perquè fóssim més, es va fer més tard", ha admès, i ha afegit que "a alguns", entre els quals es troba, els hauria agradat que fos "abans".





"Quan un governa i necessita anar acompanyat d'altres de vegades ha de fer determinades coses, però el que hauríem volgut al PP és que no hi hagués hagut un aparell de propaganda secessionista i declaració d'odi, que en el seu cas va ser, i no ho dic pels treballadors sinó pel mitjà, TV3 ", ha conclòs.