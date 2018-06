Què et semblen aquests vestits de núvia fets amb paper higiènic?

Quan pensem en un vestit de núvia ens imaginem riques teles i delicats encaixos. És una peça per a un moment molt especial i no es repara tant en despeses. Encara que altres potser vulguin apostar per un casament low cost.





Amb el pas dels anys, els vestits de núvia ha anat evolucionant cap a una infinitat de possibilitats, estils, materials ..





Però ¿a què mai et vas imaginar que puediesen fer amb paper higiènic?





El Cheap Chic Wedding ja va per la seva catorzena edició. L'organitza un web nord-americana que es dedica a donar consells i idees creatives per a un casament de baix pressupost.





Dels 1.500 models que es van presentar, només els 10 millors van desfilar per la passarel·la.









Tots els models de la desfilada estan fets de paper higiènic, cola, cinta adhesiva i fil.





La veritat és que el resultat és increïble. A simple vista semblen vestits de núvia convencionals.





¿Portaries un vestit d'aquests el dia del teu casament?