Els va explicar als seus nens-que mai entenien del tot el que els adults deien, però que sempre captaven el que no deien- que li havia deixat carro a un amic ... *





Afirmava en un post anterior que qualsevol que pugui parlar és susceptible de beneficiar-se d'una teràpia psicoanalítica. Una coneguda -sabent que treball amb nens molt petits que no parlen encara, m'havia enviat a la consulta a una veïna seva amb la seva filla de dos anys, tota l'escala estava al corrent de les enrabiades de la nena- es va mostrar sorpresa per la afirmació: ¿no era llavors teràpia psicoanalítica el que havíem fet amb la Laia?





El tractament havia estat un èxit: els "infans", així s'anomena als que encara no han adquirit el llenguatge, milloren dels seus símptomes ràpidament, es curen aviat pot dir-se. I això succeeix així perquè, tot i que no sàpiguen parlar, són tan subjectes de llenguatge com qualsevol persona adulta.





Els símptomes a aquestes edats són sempre greus perquè es manifesten en aspectes crucials de la vida: no mengen, no dormen, no miren, no es mouen, s'ofeguen en plor .... La subjectivació, la humanització, es produeix durant els primers anys de vida i en aquests primers anys les adquisicions són les primàries; si ens fixem en el bàsic veurem que menjar o dormir no són accions, en els humans, purament instintives: més enllà de la necessitat que expressa l'instint - cada nen, cada nena - s'ha d'adaptar als modes de relació amb el menjar i el somni que siguin els propis de la seva família. Aquí, en aquesta relació amb els altres feta de factors conscients i inconscients s'anirà construint un Jo.





I és en aquesta relació on comencen a manifestar-se els problemes: rebutgen el pit o el biberó, no poden passar dels triturats als aliments sòlids, vomiten tot el que empassen, fan diarrees inexplicables, rebequeries colossals, tenen crisis de plor espasmòdic, ploren nits senceres ... més endavant, amb la subjectivació més avançada i la paraula adquirida, es donaran símptomes més elaborats: enuresi, de dia o de nit, només a casa o a qualsevol lloc, encopresi, problemes amb la lecto-escriptura, amb el càlcul, robatoris .... un desenvolupament més avançat permet símptomes més sofisticats i menys atemptatoris a la continuïtat de la vida mateixa.





Dit això convé aclarir que qualsevol de les situacions descrites es produirà ocasionalment en el desenvolupament d'una criatura normal, només quan una situació es repeteix insistentment podrem considerar que alguna cosa simptomàtic està succeint. En una època com l'actual, on la medicalització de la normalitat és una tendència creixent que no respecta ni als molt petits, és important no perdre de vista que no tot desajust és simptomàtic i que quan ho és pot ser tractat sense fàrmacs. Dóna vertigen pensar en les conseqüències a llarg termini de la ingesta de fàrmacs per regular el comportament sobre organismes en formació, però es fa.





El treball - com en qualsevol tractament psicoanalític- és de paraula des del principi, es treballa gairebé sempre amb els pares i el nen junts. Treballem escoltant els pares i atenent a les manifestacions dels nens que, per petits que siguin, s'expressen de moltes maneres.





Un infans que encara no parla entén molt més del que pot dir i també és capaç de fer-se entendre per vies d'expressió prèvies a l'adquisició del llenguatge: pot manifestar tristesa, alegria, por, enuig, ansietat ... a tot això se li van posant paraules que li permetran trobar el seu lloc, situar-se en la història de la seva família i, per tant, en el món.

Es treballa sabent del que errat d'un lloc comú molt estès: la idea que els nens molt petits "no s'assabenten" justificant així deixar-los al marge, mantenir-los a les fosques en situacions que els afecten profundament. Es creu que si no s'assabenten és justament perquè són petits, però actuar segons aquesta idea els posa en el difícil lloc de percebre que "una cosa dolenta" passa mentre se'ls amaga aquest "alguna cosa". Cada criatura respon a això a la seva manera, com pugui.





Succeeix així que d'una banda es parla davant seu com si no estiguessin presents i per un altre el que se'ls amaga són coses que resulten traumàtiques o són difícils d'encaixar, en primer terme, per als adults responsables de la seva criança. El resultat és que, amb la millor de les intencions, se'ls fa viure carregant amb aquesta angoixa que perceben tot i ser tan petits i que sempre troba vies d'expressió en els símptomes en el funcionament del cos.





Els tractaments psicoanalítics amb infans solen ser reeixits, es produeix una mena de meravella al restituir alguna veritat a la història, sol tractar-se d'això, d'avatars familiars dolorosos amb les conseqüències que comporten. Es constata que, un cop destapat el secret, esmorteït l'impacte i elaborada la història, els és fàcil en sortir de la confusió seguir creixent sense més problemes i l'alleujament és gran per a tots els concernits.









* Una sensació estranya. Orhan Pamuk