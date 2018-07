Aquesta imatge tornarà boig al teu cervell T'atreveixes a comprovar-ho?

Recordes la il·lusió òptica del vestit blanc i daurat o negre i blau que es va apoderar del món fa uns anys?





Doncs aquesta nova curiositat viral podria fer molt més mal que desconcert.





Si mires aquesta imatge de línies verticals i horitzontals durant massa temps, hi ha la possibilitat que pugui afectar la seva visió per un temps, adverteixen els científics.





Això es deu a aquest efecte McCollough, un fenomen visual en què els ulls pensen que les quadrícules en blanc i negre estan acolorides. Porta el nom de la psicòloga que el va descobrir el 1995, Celeste McCollough Howard.





Per produir l'efecte, el subjecte ha de mirar les reixetes de color per igual durant uns tres minuts, abans de mirar les reixetes en blanc i negre. Després d'un temps, les línies verticals en blanc i negre apareixeran rosades.





La il·lusió va fer que algunes persones veiessin el blanc i negre com verd i vermell durant fins a tres mesos en el que es coneix com a efecte secundari contingent.





Els investigadors van dur a terme un estudi sobre l'efecte McCollough el 1975 i van provar cinc grups de 16 persones. Per a un grup, l'efecte no va disminuir després de cinc dies - i, per quatre grups, va romandre més forta que la meitat de la seva força gairebé tres mesos després.





T'atreveixes a comprovar-ho?





Si vols invertir l'efecte, pel que sembla hauries simplement mirar de nou les imatges originals en color, girades 90 graus en sentit contrari a les agulles del rellotge.





Això hauria tornar-li la visió a la normalitat en la meitat del temps en què la va mirar originalment.





Què el causa?





Hi ha hagut una sèrie d'explicacions al llarg dels anys, però els científics ara pensen que es deu a les neurones sensibles a l'escorça visual. Bàsicament, si mires imatges acolorides, el teu cervell veu el color al costat de vores rectes particulars.





Una altra teoria és que el teu cervell tracta de corregir el color del món després de mirar la imatge en blanc i negre, però ho compensa en excés.





Mentre que la tercera hipòtesi és que l'absència de color resulta en algun tipus de símptoma d'abstinència, ja que el cervell ara associa les línies amb el verd i el vermell.