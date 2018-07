S'apropa la fi dels peatges a les autopistes catalanes?

El Ministeri de Foment ha fet un pas rellevant per eliminar els peatges a les autopistes. Segons informe el diari 'Ara', el Govern ha enviat una carta a les comunitats amb autopistes les concessions acaben el proper any, per valorar quines puguin ser les "condicions òptimes" per als usuaris un cop s'eliminin els peatges.





Entre les autopistes afectades es troba l'AP-7 entre Tarragona i Alacant, així com altres vies com l'AP-1 Burgos-Armiñón o l'AP-4 entre Sevilla i Cadis.





Aquestes missives arriben després que el ministre del ram, José Luis Ábalos, anunciés que s'anaven a aixecar les barreres durant la seva compareixença davant la comissió de foment al Congrés. Ábalos ha sostingut que durant aquesta legislatura s'alliberarien els peatges a les autopistes la concessió vencés entre 2018 i 2019.