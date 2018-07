Un gos malalt terminal té hamburgueses amb formatge gratis de per vida

Un gos de família viurà la resta dels seus dies amb l'estómac feliç. Un dels restaurants de la cadena de menjar ràpid Burger King de Toledo, Ohio (EUA), ha decidit regalar-li a Cody -de 10 anys, una barreja de boxer-pagès que té càncer terminal -, el seu mos favorit: hamburgueses amb formatge.





En un sincer tweet, Alec Karcher va explicar la seva terrible experiència, revelant que la seva família només es va assabentar del diagnòstic de Cody recentment i només li queden uns mesos de vida.





"La meva família i jo estàvem destrossats per les notícies, però vam decidir que volíem intentar que l'última part de la seva vida fos el millor que poguéssim", va escriure. "Tots els dies des que ens assabentem, li vam comprar una hamburguesa amb formatge per menjar amb els seus molts medicaments perquè sigui més fàcil i agradable per a ell."





Poc després, quan Karcher va anar a un Burger King de la zona per comprar l'hamburguesa de Cody, un empleat li va preguntar per què comprava una hamburguesa simple, i li va dir el per què.

L'empleada de Burger King es va anar a parlar amb el seu gerent, que li va dir que Cody podia menjar hamburgueses amb formatge gratis al seu local, segons Karcher.





"No puc explicar el molt que això significa per a nosaltres, i la meva família i jo estem més que agraïts", va escriure Karcher, afegint que els empleats de la hambuerguesería són "els millors del lloc".





El compte corporatiu de Twitter de Burger King va respondre al tweet de Karcher, dient que "el món necessita més bondat i empatia". "Gràcies per donar-nos l'oportunitat de fer això per Cody", va respondre el compte.





Lynn Morris, la mare de Karcher, també va expressar la seva gratitud als treballadors de Burger King pel seu gest amable i va voler recordar a la gent que sempre adoptessin a les seves mascotes. Rebé a Cody quan tenia només 8 setmanes de vida. "Acanban sent els millors companys".