Suspès temporalment el reglament de VTC a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès cautelarment el reglament d'ordenació de l'activitat del transport urbà VTC, com Uber i Cabify, que havia impulsat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), tal com sol·licitava la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).





En un acte es convoca a la CNMC, que va presentar un recurs contenciós contra el reglament, i l'AMB, impulsora de la mesura, per a una vista el dijous 26 de juliol a les 10 hores.





El jutjat considera que el propòsit del reglament impugnat és "de retallar sensiblement el nombre d'autoritzacions VTC operatives a l'entorn metropolità de Barcelona".





"Ens enfrontem, doncs, a una norma reglamentària que presenta tota l'aparença de pretendre defugir que les autoritzacions VTC són títols habilitants estatals -gestionados a Catalunya per la Generalitat - que per si mateixos permetin la realització de serveis urbans i interurbans a tot el territori nacional", argumenten.





Així, consideren que precisament per la seva naturalesa i abast "no es pot veure curtcircuitats per altres títols habilitants indegudament juxtaposats", i consideren dubtosa la compatibilitat del reglament metropolità amb la Llei de garantia de la unitat de mercat.





Afirmen que amb l'entrada en vigor del reglament poden "derivar danys i perjudicis" difícils de reparar, a més que suposaria la pèrdua automàtica de vigència de bona part de les autoritzacions VTC de l'àmbit metropolità.