Troben a Hawaii un rar híbrid de dofí i balena

Investigadors troben el primer híbrid conegut entre un dofí de dents rugosos i una balena de cap de meló prop de Kauai, Hawaii.





Científics del Col·lectiu d'Investigació Cascadia han descobert un estrany híbrid de dofí i balena davant de la costa de Kauai, Hawaii, segons un informe publicat la setmana passada.





El programa de monitorització de mamífers marins, finançat per la Marina dels Estats Units, va veure l'animal per primera vegada a l'agost de 2017. L'equip va marcar diverses espècies, incloent dofins de dents rugosos -també coneguts com de musell estret- que es veuen de foma assídua, i balenes de cap de meló, més rares.





No obstant això, els investigadors aviat van notar que un dels animals marcats tenia un aspecte una mica estrany. Encara que tenia una típica forma d'aleta dorsal de balena de cap de meló i capa dorsal, també tenia taques a la pigmentació i un front inclinada, més semblant a la d'un dofí de dents aspres.





Una mostra genètica aviat va confirmar les seves sospites: era un híbrid de les dues espècies, el primer a ser trobat.





Dofí de dents aspres





La hibridació d'espècies creuades pot semblar estranya, però és possible pel fet que les balenes de cap de meló no són realment balenes.





Pertanyen a la família Delphinidae, també coneguda com dofins oceànics, que també inclou orques i dues espècies de caps d'olla.





Tampoc és el primer descobriment d'hibridació en la família; també hi ha hagut casos d'híbrids de dofí mular / falsa orca (Pseudorca crassidens), coneguts com Wolphins, i híbrids de dofí mular comú.





Aquest és el primer híbrid confirmat entre dofins de dent aspre i balenes de cap de meló. No obstant això, tot i que és un descobriment emocionant, els investigadors assenyalen que no és, com es pensa comunament, una espècie nova.





"Tot i que la hibridació de vegades pot conduir a noves espècies, la majoria de les vegades això no passa", va dir a 'CNN' Robin Baird, investigador de Cascadia, assenyalant que només es va trobar un únic híbrid aquesta vegada.





Alguns animals híbrids, com la mula -un híbrid d'un ruc mascle i una femella de cavall- són majoritàriament estèrils i, per tant, no poden propagar fàcilment.





Balenes de cap de meló





La hibridació del dofí i la balena és especialment sorprenent en aquesta regió, ja que mai abans s'havia confirmat un albirament de balenes de cap de meló prop de la base naval del Pacific Missile Range Facility (PMRF).





L'híbrid només viatjava amb un company, una balena de cap de meló. Això també és inusual, ja que les balenes de cap de meló típicament viatgen en grups de 200 a 300 individus. La parella solitària va ser "trobada associant-se amb dofins de dents aspres", diu l'informe.





L'estranya parella i la seva proximitat als altres dofins han portat als investigadors a especular que la balena cap de meló que l'acompanya és la mare de l'híbrid.









L'equip d'investigació tornarà a Kauai la setmana vinent, esperant confirmar la seva teoria.





"Si tinguéssim la sort de trobar a la parella de nou, tractaríem d'obtenir una mostra de biòpsia de la balena cap de meló que l'acompanya, per veure si podria ser la mare de l'híbrid, així com obtenir imatges submarines de l'híbrid per avaluar millor les diferències morfològiques respecte a l'espècie mare ", va dir Baird.





La Marina dels EUA està obligada a monitoritzar aquestes espècies com a part de la Llei de Protecció de Mamífers Marins i la Llei d'Espècies en Perill d'Extinció.





Ho fan a través del Col·lectiu d'Investigació de Cascadia, que realitza fotoidentificació, anàlisis genètiques i monitoratge acústic per determinar l'abundància de odontocets, també coneguts com balenes dentades.