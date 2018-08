Dormir nu i tapat ajuda a regular la temperatura en les nits de calor

Dormir nu i tapat ajuda a regular la temperatura a les nits de molta calor, segons han assegurat experts en R + D del Grup Lomönaco, que han recordat que les altes temperatures pertorben els bioritmes de les persones.





"Dormir nu evita una excessiva sudoració i la percepció de llibertat que dóna el dormir sense pijama permet conciliar abans el son. A més permet una millor circulació sanguínia, en prescindir d'elements que ens cenyeixen als punys, cintura o turmells", han dit els especialistes.





Ara bé, si es dorm nu cal prestar atenció als teixits i els llençols que facilitin la regulació de la temperatura.





Per això, han recomanat teixits amb cotó i polièster a parts iguals ja que permeten la millor transpiració i regulació tèrmica.





El disseny i els tons del dormitori són també factors que afecten al descans, per la qual cosa han aconsellat triar colors freds, com el blau o el verd, perquè ajudaran a aconseguir una major sensació de confort, frescor i tranquil·litat.





DESCANS





D'altra banda, els experts han informat que el 'Feng Shui', art ancestral de la cosmologia oriental, ajuda al fet que, a partir de la distribució dels elements al dormitori, s'obtingui un somni més reparador i fresc.





"El bàsic és situar l'equip de descans entre el corrent generat per finestra i porta. I el llit, és recomanable que sigui accessible per tots dos costats, és a dir, que no estigui al costat d'una paret. En tot moment, l'equip de descans ha de romandre en unes condicions òptimes i saludables", han recalcat.





D'altra banda es recomana regular l'aire condicionat a 22º i en cas de no disposar d'aire condicionat o dispositius similars, ventilar l'estada durant el dia i mantenir-la a les fosques.