La CUP es desmarca de l'intent de l'oposició de reprovar Ada Colau

La CUP de Barcelona ha anunciat que no acudirà a la comissió extraordinària de Seguretat de l'Ajuntament convocada per a aquest dimecres al matí per reprovar a l'alcaldessa, Ada Colau, per la seva gestió en la matèria, perquè considera que es tracta "d'una escenificació, d'un acte de precampanya electoral que no té cap intenció d'incidir en les condicions de vida dels veïns".





En un comunicat, el grup municipal ha recordat que PDeCAT, Cs, ERC i PSC van forçar la seva celebració per tractar la venda ambulant, l'incivisme i la inseguretat en ple agost: "Volem manifestar la nostra oposició frontal a l'ús dels espais institucionals com una basta extensió dels espais de campanya electoral".





Així mateix, els edils anticapitalistes han acusat l'oposició de "fer d'altaveu dels posicionaments més racistes i reaccionaris" en haver demanat la convocatòria després de la agressió d'un manter a un turista que, segons la CUP, només s'ha transmès de forma descontextualitzada .





"El problema no és la venda ambulant, són les lleis racistes que exclouen persones de la nostra ciutat del dret a ser veïns de ple dret", han reivindicat, i han assenyalat la Marca Barcelona com a focus dels problemes de convivència de la capital catalana.





Així, retreuen als grups de l'oposició que "són els mateixos que s'han negat una vegada i una altra a posar fre als especuladors ia plantar-los cara", negant que la massificació turística sigui un problema dels barcelonins, han assegurat.





Per a la CUP, la promoció turística de la ciutat "posa al centre els interessos econòmics dels capitalistes organitzats en 'lobbies' de pressió", que són el focus del conflicte.